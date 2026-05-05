USA pumpar in miljarder i energi på Balkan

Affärerna presenterades under Three Seas Initiative-forumet i Dubrovnik i slutet av april.

”President Trump öppnar en ny era av samarbete med södra, central- och östeuropa”, sa USA:s energiminister Chris Wright enligt Reuters.

Mest uppmärksammat är ett gasledningsprojekt värt 1,5 miljarder dollar som ska knyta ihop Bosnien-Hercegovina med Kroatien.

Ledningen ska transportera amerikansk flytande naturgas, LNG, från den kroatiska Krk-terminalen till Bosnien, ett land som i dag är helt beroende av rysk gas via TurkStream-ledningen.

Projektet finansieras och leds av det amerikanska bolaget AAFS Infrastructure and Energy, vars direktör Jesse Binnall är en tidigare advokat åt Donald Trump och vars vice vd Joseph Flynn är bror till Trumps förre nationelle säkerhetsrådgivare.

LNG-import till Albanien

Utöver gasledningen slöt Albanien ett tjugoårigt ramavtal om LNG-import från USA värt sex miljarder dollar, med det amerikanska bolaget Venture Global och det grekiska Aktor som parter.

I Kroatien undertecknade ingenjörsbolaget Rade Koncar en avsiktsförklaring med investeringsgruppen Pantheon Atlas om ett AI-datacenter i centrala Kroatien, preliminärt värderat till femtio miljarder euro med planerad driftstart 2029.