USA har tecknat en rad miljarddollaravtal med länder på västra Balkan, i ett strategiskt drag för att minska rysk energipåverkan i regionen och stärka sitt egna fotfäste.
USA pumpar in miljarder i energi på Balkan
Affärerna presenterades under Three Seas Initiative-forumet i Dubrovnik i slutet av april.
”President Trump öppnar en ny era av samarbete med södra, central- och östeuropa”, sa USA:s energiminister Chris Wright enligt Reuters.
Missa inte: LNG-boomen: Goda nyheter för Europa – dåliga för USA. Realtid
Mest uppmärksammat är ett gasledningsprojekt värt 1,5 miljarder dollar som ska knyta ihop Bosnien-Hercegovina med Kroatien.
Ledningen ska transportera amerikansk flytande naturgas, LNG, från den kroatiska Krk-terminalen till Bosnien, ett land som i dag är helt beroende av rysk gas via TurkStream-ledningen.
Projektet finansieras och leds av det amerikanska bolaget AAFS Infrastructure and Energy, vars direktör Jesse Binnall är en tidigare advokat åt Donald Trump och vars vice vd Joseph Flynn är bror till Trumps förre nationelle säkerhetsrådgivare.
LNG-import till Albanien
Utöver gasledningen slöt Albanien ett tjugoårigt ramavtal om LNG-import från USA värt sex miljarder dollar, med det amerikanska bolaget Venture Global och det grekiska Aktor som parter.
Läs även: EU stoppar rysk LNG i dag – risk för ännu högre gaspriser. Dagens PS
I Kroatien undertecknade ingenjörsbolaget Rade Koncar en avsiktsförklaring med investeringsgruppen Pantheon Atlas om ett AI-datacenter i centrala Kroatien, preliminärt värderat till femtio miljarder euro med planerad driftstart 2029.
Finns förhinder
Men affärerna har inte välkomnats av alla. EU:s ambassadör i Sarajevo varnade i ett brev i april att den bosniska lagstiftningen, som skrevs för att undanta gasledningsprojektet från normala upphandlingsregler, riskerar att äventyra Bosniens tillgång till den europeiska energimarknaden och potentiellt blockera upp till en miljard euro i EU-stöd, skriver Euronews.
Transparency International kallade tillvägagångssättet för ett ”farligt prejudikat”.
Missa inte: Saudiarabisk deal med USA vänder upp och ner på geopolitiken. Realtid
Miljöorganisationer höjer också rösten. I ett gemensamt uttalande varnade Aarhus Center och nätverket CEE Bankwatch Network för att storskaliga gasinvesteringar riskerar att låsa in regionen i fossilberoende under lång tid.
”Det är otroligt att regeringar fortfarande planerar nya gasledningar mitt i ännu en fossilkris”, sade Pippa Gallop vid CEE Bankwatch Network till Euronews.
Länder på Balkan vill säkra sitt oberoende
Trots kritiken tycks länderna på balkan prioritera energitrygghet framför EU-anpassning, inte minst mot bakgrunden av den pågående konflikten i Mellanöstern och det effektiva stängandet av Hormuzsundet.
Kroatiens premiärminister Andrej Plenković beskriver avtalen som ett sätt att ”säkerställa energitrygghet och oberoende”.
Analytiker betonar att regionen länge lidit av låga investeringsnivåer. Enligt tankesmedjan CEPA är energitryggheten i sydöstra Europa ”inte längre en perifer ekonomisk fråga ,det är en central nationell säkerhetsfråga” för USA.