Biljätte vill skjuta på miljardskuld – ägarna tvingas skjuta till 500 miljoner

Koncernen meddelade den 17 mars att man begär obligationsägarnas godkännande för att flytta fram förfallodatumet från juli 2026 till den 7 oktober 2027, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

I utbyte erbjuds en höjd inlösenkurs på 106 procent av nominellt belopp vid den nya förfallodagen, jämfört med tidigare 100 procent. Obligationsägare som röstar ja erbjuds dessutom en samtyckesgavgift på 0,50 procent av nominellt belopp.

Omröstningen pågår fram till den 7 april och obligationsägare som representerar cirka 76 procent av det justerade nominella beloppet har redan åtagit sig att rösta ja.

Ägarna måste öppna plånboken

Men förlängningen av obligationslånet är villkorad.

Huvudägarna måste skjuta till totalt 500 miljoner kronor, varav 400 miljoner som kontant nytt kapital och 100 miljoner genom att ett befintligt ägarlån omvandlas till eget kapital.

Därutöver har ägarna ställt ut en garanti på 250 miljoner kronor som kan utnyttjas om bolaget bryter mot finansiella villkor i sina bankavtal.

Hedin har också banklån på cirka 5,5 miljarder kronor.

Bankerna har gått med på att förlänga dessa, men ställer som krav att även obligationslånet förlängs. Samtidigt skärps villkoren: utdelningar till aktieägare stoppas och reglerna kring nya skulder blir hårdare.