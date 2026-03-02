Bilhandelsjätten Hedin Mobility Group befinner sig i en allt djupare ekonomisk kris. Försäljningen faller, förlusterna växer och kassan krymper. Samtidigt som ett obligationslån på 1 miljard kronor förfaller till betalning redan i juli.
Kris i svenska bilkoncernen – måste betala tillbaka lån på 1 miljard
Hedin Mobility Groups bokslut för 2025 visar på en koncern under kraftig press. Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 7 procent jämfört med samma period föregående år.
Det operativa rörelseresultatet vände från en vinst på 114 miljoner kronor till en förlust på 206 miljoner, och periodens resultat landade på minus 548 miljoner kronor, en kraftig försämring från fjärde kvartalet 2024 då förlusten var 269 miljoner.
”Det fjärde kvartalet blev svagare än förväntat och var liksom 2025 i sin helhet”, konstaterar vd Anders Hedin i bokslutskommunikén.
Han pekar på en svag efterfrågan och osäkerhet i omvärlden som de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen.
Kassan räcker inte
Den mest akuta utmaningen är ett obligationslån på 1 miljard kronor som förfaller den 6 juli.
I dagsläget uppgår koncernens kassa till 494 miljoner kronor, långt ifrån tillräckligt för att täcka lånet.
Det innebär att huvudägarna, vd Anders Hedin och fastighetsinvesteraren Erik Selin, kan tvingas skjuta till nytt kapital.
Redan i slutet av förra året tvingades koncernen sälja fem fastigheter i Belgien och Schweiz till ett sammanlagt värde av cirka 1,1 miljarder kronor.
I Schweiz tecknades 15-åriga hyresavtal för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i de sålda lokalerna, medan de belgiska fastigheterna avyttrades rakt av. Intäkterna från försäljningarna har använts till amorteringar och löpande verksamhet.
Elbilspriser i fritt fall
En central orsak bakom krisen är det snabba prisfallet på begagnade elbilar.
Hedin har en stor portfölj av leasingbilar där bolaget åtagit sig att köpa tillbaka fordonen till fasta priser. priser som nu ligger betydligt högre än marknadsvärdet. Det har skapat stora förluster.
Kreditspreaden på Hedins obligationslån har stigit, vilket signalerar att marknaden ser en förhöjd risk i bolaget.
Tufft även framåt
Utsikterna för den närmaste tiden ser inte ljusare ut.
Hedin bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt utmanande under första halvåret 2026.
Hedin är inte heller ensamma om sina problem. Flera stora aktörer i bilbranschen, däribland Volvo och Volkswagen, brottas med liknande utmaningar kopplade till svag efterfrågan och omställningen till eldrift.
Koncernen ägs till drygt 70 procent av Anders Hedin och till 25 procent av Erik Selin. Mycket tyder nu på att de kan behöva öppna plånboken för att hålla verksamheten flytande.