Kris i svenska bilkoncernen – måste betala tillbaka lån på 1 miljard

Hedin Mobility Groups bokslut för 2025 visar på en koncern under kraftig press. Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs även: Kris för Hedin – som måste ut med 1 miljard. Dagens PS

Det operativa rörelseresultatet vände från en vinst på 114 miljoner kronor till en förlust på 206 miljoner, och periodens resultat landade på minus 548 miljoner kronor, en kraftig försämring från fjärde kvartalet 2024 då förlusten var 269 miljoner.

”Det fjärde kvartalet blev svagare än förväntat och var liksom 2025 i sin helhet”, konstaterar vd Anders Hedin i bokslutskommunikén.

Han pekar på en svag efterfrågan och osäkerhet i omvärlden som de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen.

Kassan räcker inte

Den mest akuta utmaningen är ett obligationslån på 1 miljard kronor som förfaller den 6 juli.

I dagsläget uppgår koncernens kassa till 494 miljoner kronor, långt ifrån tillräckligt för att täcka lånet.

ANNONS

Det innebär att huvudägarna, vd Anders Hedin och fastighetsinvesteraren Erik Selin, kan tvingas skjuta till nytt kapital.

Missa inte: Köpare redo för småbolag – storägare stänger dörren. Realtid

Redan i slutet av förra året tvingades koncernen sälja fem fastigheter i Belgien och Schweiz till ett sammanlagt värde av cirka 1,1 miljarder kronor.

I Schweiz tecknades 15-åriga hyresavtal för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i de sålda lokalerna, medan de belgiska fastigheterna avyttrades rakt av. Intäkterna från försäljningarna har använts till amorteringar och löpande verksamhet.