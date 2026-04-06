Hot om recession: Oljekrisen slår mot allt från soppåsar till dialys

Efter president Donald Trumps tal förra veckan, som inte gav några indikationer på när konflikten kan sluta eller när Hormuzsundet skulle kunna öppnas, steg oljepriset kraftigt.

Ett fat råolja på den amerikanska WTI-marknaden nådde 111 dollar i torsdags, en ökning med 11,6 procent jämfört med nivåerna kring 65 dollar dagarna innan kriget inleddes i slutet av februari, enligt Investopedia.

Bensin- och dieselpriserna i USA har stigit med över en dollar per gallon, cirka 3,8 liter, sedan krigets start.

Kan utlösa recession

Flera ekonomer pekar på att en varaktig prisnivå kring 130 dollar per fat eller högre kan utlösa en recession i USA. Den oberoende prognosmakaren Robert Fry har bedömt att det sannolikt krävs ett par månaders oljepriser över den nivån för att orsaka en allvarlig nedgång.

Wells Fargo använder en liknande tröskel, medan Oxford Economics sätter gränsen vid 140 dollar fatet.

ANNONS

Risken tas på allt större allvar. I en undersökning av National Association for Business Economics som publicerades i torsdags ansåg 43 procent av de tillfrågade ekonomerna att sannolikheten för recession de kommande tolv månaderna låg mellan 35 och 50 procent, uppräknat från 33 procent i november.