Det stigande oljepriset till följd av kriget i Iran närmar sig nivåer som historiskt sett har utlöst lågkonjunkturer, samtidigt som bristen på petroleum och petrokemiska produkter sprider sig från bränsle till vardagsvaror i en allt bredare global försörjningskris.
Hot om recession: Oljekrisen slår mot allt från soppåsar till dialys
Efter president Donald Trumps tal förra veckan, som inte gav några indikationer på när konflikten kan sluta eller när Hormuzsundet skulle kunna öppnas, steg oljepriset kraftigt.
Ett fat råolja på den amerikanska WTI-marknaden nådde 111 dollar i torsdags, en ökning med 11,6 procent jämfört med nivåerna kring 65 dollar dagarna innan kriget inleddes i slutet av februari, enligt Investopedia.
Bensin- och dieselpriserna i USA har stigit med över en dollar per gallon, cirka 3,8 liter, sedan krigets start.
Kan utlösa recession
Flera ekonomer pekar på att en varaktig prisnivå kring 130 dollar per fat eller högre kan utlösa en recession i USA. Den oberoende prognosmakaren Robert Fry har bedömt att det sannolikt krävs ett par månaders oljepriser över den nivån för att orsaka en allvarlig nedgång.
Wells Fargo använder en liknande tröskel, medan Oxford Economics sätter gränsen vid 140 dollar fatet.
Risken tas på allt större allvar. I en undersökning av National Association for Business Economics som publicerades i torsdags ansåg 43 procent av de tillfrågade ekonomerna att sannolikheten för recession de kommande tolv månaderna låg mellan 35 och 50 procent, uppräknat från 33 procent i november.
Naftabrist börjar märkas
Men krisen handlar inte längre bara om bränslepriser. Den effektiva stängningen av Hormuzsundet har skurit av ungefär en femtedel av världens oljeförsörjning och utlöst brist på nafta, en petroleumbiprodukt som är råvara för syntetiska material och plastprodukter, rapporterar CNN.
I Asien, som är beroende av Mellanöstern för mer än hälften av sin nafta, har petrokemiföretag tvingats skära ned produktionen.
Priserna på plastharts i Asien har stigit med upp till 59 procent till rekordnivåer sedan kriget inleddes, enligt analysföretaget ICIS.
I Sydkorea har innevånare panikköpt soppåsar och i Japan oroar man sig för brist på medicinska plastprodukter för dialyspatienter, och i Indonesien har plastpriserna fördubblats på en månad.
”Det här spiller över i allt väldigt, väldigt snabbt: öl, nudlar, chips, leksaker, kosmetika”, säger Dan Martin, chef för affärsunderrättelse vid rådgivningsfirman Dezan Shira & Associates, till CNN.
Internationella valutafonden varnade i ett blogginlägg i förra veckan för att ”alla vägar leder till högre priser och långsammare tillväxt”.
Analytiker på J.P. Morgan beskriver utvecklingen som en rullande försörjningsstörning som rör sig västerut, liknande den sekventiella effekt som sågs under covid-pandemin.