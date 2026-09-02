Det är dyrt att driva industri i Tyskland jämfört med i andra länder. Nu vill flera bolag förlänga arbetsveckan, men det kommer inte att ske utan strid.
Tyska arbetsgivare kräver längre arbetsvecka för samma lön – högljudda protester
Tysk industri pressar på för att återinföra 40-timmarsveckan utan att höja lönerna.
Målet är att stärka konkurrenskraften i en industriekonomi som de senaste åren har drabbats hårt av höga energikostnader, kinesisk konkurrens och svagare efterfrågan.
Företrädare för stora industriföretag, däribland Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, har lyft frågan om längre arbetstid.
Dyrare produktion i Tyskland
Bakgrunden är att Tyskland har några av de högsta arbetskostnaderna i EU.
Inom tillverkningsindustrin kostar en arbetstimme i Tyskland omkring 49,50 euro. Det är 47 procent mer än EU-genomsnittet på 33,70 euro och mer än tre gånger så mycket som i Ungern, där motsvarande kostnad ligger på omkring 15,60 euro, skriver Financial Times.
Samtidigt har Tysklands tidigare produktivitetsförsprång minskat. Enhetsarbetskostnaderna, som mäter arbetskostnaden i förhållande till produktionen, har stigit snabbare sedan 2023.
Förslaget skulle innebära en betydande förändring av den tyska arbetsmarknaden. 35-timmarsveckan blev standard inom delar av industrin efter en uppmärksammad konflikt på 1980-talet, då tiotusentals metallarbetare strejkade för kortare arbetstid.
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Djup kris inom industrin
I dag omfattas omkring en femtedel av Tysklands anställda av kollektivavtal med 35-timmarsvecka, framför allt inom fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt järn- och stålsektorn.
Den genomsnittliga arbetsveckan i hela ekonomin är samtidigt 37,8 timmar.
Nu befinner sig den tyska industrin i en djup kris. Industriproduktionen har fallit med mer än 15 procent sedan toppen i slutet av 2017.
Samtidigt arbetar fortfarande omkring 6,5 miljoner personer inom tillverkningsindustrin, vilket innebär att sysselsättningen har minskat betydligt långsammare än produktionen.
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Facket gillar inte idén
En bedömning är att antalet industrijobb kan falla till under fem miljoner. För närvarande försvinner omkring 12 000–15 000 industrijobb varje månad.
Förespråkarna för en 40-timmarsvecka menar att fem extra arbetstimmar utan motsvarande löneökning skulle öka den arbetade tiden med omkring 14 procent, samtidigt som företagens lönekostnad per vecka förblir oförändrad.
Det skulle kunna göra tyska fabriker mer konkurrenskraftiga och minska incitamenten att flytta produktion utomlands.
Fackförbundet IG Metall motsätter sig däremot att denna 35-timmarsvecka saknar flexibilitet och framhåller att dagens kollektivavtal redan ger företagen möjlighet att anpassa arbetstiden efter situationen.
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