Tyska arbetsgivare kräver längre arbetsvecka för samma lön – högljudda protester

Tysk industri pressar på för att återinföra 40-timmarsveckan utan att höja lönerna.

Målet är att stärka konkurrenskraften i en industriekonomi som de senaste åren har drabbats hårt av höga energikostnader, kinesisk konkurrens och svagare efterfrågan.

Företrädare för stora industriföretag, däribland Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, har lyft frågan om längre arbetstid.

Dyrare produktion i Tyskland

Bakgrunden är att Tyskland har några av de högsta arbetskostnaderna i EU.

Inom tillverkningsindustrin kostar en arbetstimme i Tyskland omkring 49,50 euro. Det är 47 procent mer än EU-genomsnittet på 33,70 euro och mer än tre gånger så mycket som i Ungern, där motsvarande kostnad ligger på omkring 15,60 euro, skriver Financial Times.

Samtidigt har Tysklands tidigare produktivitetsförsprång minskat. Enhetsarbetskostnaderna, som mäter arbetskostnaden i förhållande till produktionen, har stigit snabbare sedan 2023.

Förslaget skulle innebära en betydande förändring av den tyska arbetsmarknaden. 35-timmarsveckan blev standard inom delar av industrin efter en uppmärksammad konflikt på 1980-talet, då tiotusentals metallarbetare strejkade för kortare arbetstid.

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