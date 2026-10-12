Ryska företag får allt svårare att betala sina lån. Det varnar Sberbank, landets största bank. Långvarigt höga räntor och nästan ingen tillväxt äter upp bolagens marginaler, och nu syns det i bankernas böcker.
Rysslands största bank larmar: Allt fler företag slutar betala
”Under flera månader har vi sett en stadig trend där allt fler lån förfaller och företagskundernas finansiella ställning försämras”, säger Sberbanks finansdirektör Taras Skvortsov till Interfax, enligt The Moscow Times.
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Enligt Skvortsov handlar det inte om problem hos några enstaka storkunder. Det är en bred trend som drivs av höga räntor och svag tillväxt. Fastighetsutveckling, detaljhandel, kommersiella fastigheter och e-handelsplattformar pekas ut som särskilt utsatta.
Var tredje bolag går med förlust
Den ryska ekonomin står i princip still. Enligt det ryska ekonomiministeriet växte BNP med 0,6 procent under januari–augusti, och samma takt väntas för helåret.
Ryska företags samlade resultat sjönk under årets första sju månader till den lägsta nivån sedan pandemin. Vart tredje bolag redovisade förlust.
Kolindustrin går med förlust för andra året i rad, och stål- och skogsbolagen befinner sig också i kris. Bland byggbolagen är läget akut. Ildar Khusainov, chef för fastighetsmäklaren Etazhi, uppskattar att omkring 30 procent av utvecklarna har ekonomiska problem.
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Ett av de största fallen är Samolet, en av Rysslands största bostadsbyggare. Sberbank och andra långivare tar nu fram en räddningsplan för bolaget. Sberbanks förste vice vd Alexander Vedjachin sade i förra veckan till journalister att han är övertygad om att gruppen kan återgå till stabil drift tack vare planen, rapporterar Interfax.
Även e-handeln får problem. Ukrainska drönarattacker mot nätjättarnas lager har slagit mot både plattformarna och de handlare som säljer via dem. Sberbank har fått tusentals ansökningar om att lägga om lån.
Omstruktureringar döljer problemen
I slutet av juni hade Sberbank förfallna lån på 2,6 biljoner rubel, motsvarande 30,7 miljarder dollar. Av dessa var 1,6 biljoner rubel mer än 90 dagar sena.
Men de siffrorna visar inte hela bilden. Lån som omstruktureras hamnar ofta utanför kategorin förfallna, även när låntagarens betalningsförmåga har försämrats.
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Den Kremlnära tankesmedjan Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting har sagt att bankerna använder omstruktureringar för att dölja problem. VTB:s förste vice vd Dmitrij Pjanov beskriver det i stället som ett sätt att undvika konkurser.
Räknar man in riskabla omstruktureringar klassade den ryska centralbanken 11,6 procent av bankernas företagslån som problemlån i slutet av juli. Det motsvarar 11,7 biljoner rubel, eller 138 miljarder dollar. Bara under juli ökade beloppet med 200 miljarder rubel.
Räntan biter fortfarande
Skvortsov varnar för att Sberbanks kreditförlustkostnader stiger under andra halvåret. Det innebär att banken måste reservera mer pengar för befarade förluster. Resultatet enligt IFRS presenteras i slutet av oktober.
VTB:s Pjanov räknar med att bankerna behöver göra stora reserveringar för kreditförluster under de kommande tre åren.
Någon snabb lättnad syns inte. Den ryska centralbanken lämnade i september styrräntan oförändrad på 14 procent. Det var första gången sedan sommaren 2025 som räntan inte sänktes, rapporterar Meduza. Inflationstrycket har ökat igen, enligt centralbanken. Nästa räntebesked kommer den 23 oktober.
Tidigare i år varnade en europeisk underrättelserapport för en ”explosiv” bankkris i Ryssland, som Realtid rapporterat.
Prognoserna pekar på flera år av svag tillväxt. OECD räknar med 0,5 procent tillväxt i år och 0,6 procent nästa år. Världsbanken spår 0,6 procent i år och 0,7–0,8 procent per år under de två följande åren. Finlands Bank tror på 1 procent i år och 0,5 procent per år 2027 och 2028.
Enligt den Kremlnära tankesmedjan kan banksektorn bara återhämta sig om ekonomin tar fart så pass att låntagarna åter kan betala sina omstrukturerade lån.