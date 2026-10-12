Rysslands största bank larmar: Allt fler företag slutar betala

”Under flera månader har vi sett en stadig trend där allt fler lån förfaller och företagskundernas finansiella ställning försämras”, säger Sberbanks finansdirektör Taras Skvortsov till Interfax, enligt The Moscow Times.

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Enligt Skvortsov handlar det inte om problem hos några enstaka storkunder. Det är en bred trend som drivs av höga räntor och svag tillväxt. Fastighetsutveckling, detaljhandel, kommersiella fastigheter och e-handelsplattformar pekas ut som särskilt utsatta.

Var tredje bolag går med förlust

Den ryska ekonomin står i princip still. Enligt det ryska ekonomiministeriet växte BNP med 0,6 procent under januari–augusti, och samma takt väntas för helåret.

Ryska företags samlade resultat sjönk under årets första sju månader till den lägsta nivån sedan pandemin. Vart tredje bolag redovisade förlust.

Kolindustrin går med förlust för andra året i rad, och stål- och skogsbolagen befinner sig också i kris. Bland byggbolagen är läget akut. Ildar Khusainov, chef för fastighetsmäklaren Etazhi, uppskattar att omkring 30 procent av utvecklarna har ekonomiska problem.

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Ett av de största fallen är Samolet, en av Rysslands största bostadsbyggare. Sberbank och andra långivare tar nu fram en räddningsplan för bolaget. Sberbanks förste vice vd Alexander Vedjachin sade i förra veckan till journalister att han är övertygad om att gruppen kan återgå till stabil drift tack vare planen, rapporterar Interfax.

Även e-handeln får problem. Ukrainska drönarattacker mot nätjättarnas lager har slagit mot både plattformarna och de handlare som säljer via dem. Sberbank har fått tusentals ansökningar om att lägga om lån.