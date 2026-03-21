Att vara bankkund är inte gratis. Men hur mycket du betalar beror helt på vilken bank du väljer. En ny jämförelse visar att priset för ett vanligt bankpaket kan skilja markant.
Storbankerna tjänar miljarder – på avgifter du inte tänker på
Den dyraste banken kan vara tre gånger dyrare än den billigaste.
De senaste veckorna har vi skrivit mycket om hur banker stänger konton när de ser en misstanke om penningtvätt.
I flera fall har kunder friats från misstankarna, men kontona hålls ändå stängda under lång tid – trots att konton är en produkt som en konsument betalar för.
Bankerna har stor frihet att själva bestämma prisnivån på sina tjänster. Undantaget är konton med grundläggande funktioner, där EU kräver att priset ska vara ”rimligt”.
Vad som anses rimligt beror, enligt Konsumenternas.se, bland annat på prisnivån i landet och hur bankernas kostnader ser ut. Som kund har du alltid rätt att veta priset i förväg.
Alla priser ska finnas i kontoavtal eller prislistor och vara lätta att hitta för den som vill jämföra.
Stora prisskillnader mellan bankerna
Zmarta har jämfört vad bankerna tar betalt för ett standardpaket med konto, kort och internetbank.
Resultatet visar stora skillnader: Danske Bank ligger högst med 59 kronor i månaden, medan Skandiabanken tar 20 kronor. Däremellan placerar sig flera av storbankerna.
Vid första anblick kan skillnaden verka liten. Men över tid blir den betydande. Mellanskillnaden på 39 kronor i månaden motsvarar nästan 500 kronor per år – och för en kund som stannar i samma bank i tio år handlar det om flera tusenlappar.
”Det här är lite bankernas variant på matbutikers plastpåsar. Det är en liten avgift i det stora hela, därför tänker vi inte så mycket på den”, säger hushållsekonomen Ola Söderlind till TV4 Nyheterna.
Miljardintäkter för bankerna
För bankerna är avgifterna en stabil och förutsägbar intäktsström.
”Många bäckar små blir en stor å för banken. Tittar vi på de fyra storbankerna så rör det sig om fem miljarder kronor i intäkter för bara den här tjänsten”, säger Söderlind.
Han konstaterar också att bankerna tjänar på att kunder samlar flera tjänster på samma ställe – något som gör det svårare att byta bank även om avgifterna är högre.
Så kan du slippa avgiften
Det finns ändå sätt att pressa kostnaderna. Många banker erbjuder rabatter eller helt avgiftsfria paket för så kallade förmånskunder. Det kan handla om att du samlar bolån, sparande eller pension i samma bank.
”Du medför ett stort värde till banken om du är helkund, då ska du ha någonting för det”, säger Söderlind.
Samtidigt varnar han för att stirra sig blind på just basavgiften. En bank som är billig i ena änden kan vara dyrare i den andra.
”De kanske inte ger dig en lika bra boränta då. Det man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna. Här gäller det att jämföra alla olika delar”, säger han.