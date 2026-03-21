Storbankerna tjänar miljarder – på avgifter du inte tänker på

Den dyraste banken kan vara tre gånger dyrare än den billigaste.

De senaste veckorna har vi skrivit mycket om hur banker stänger konton när de ser en misstanke om penningtvätt.

I flera fall har kunder friats från misstankarna, men kontona hålls ändå stängda under lång tid – trots att konton är en produkt som en konsument betalar för.

Bankerna har stor frihet att själva bestämma prisnivån på sina tjänster. Undantaget är konton med grundläggande funktioner, där EU kräver att priset ska vara ”rimligt”.

Vad som anses rimligt beror, enligt Konsumenternas.se, bland annat på prisnivån i landet och hur bankernas kostnader ser ut. Som kund har du alltid rätt att veta priset i förväg.

Alla priser ska finnas i kontoavtal eller prislistor och vara lätta att hitta för den som vill jämföra.

Stora prisskillnader mellan bankerna

Zmarta har jämfört vad bankerna tar betalt för ett standardpaket med konto, kort och internetbank.

Resultatet visar stora skillnader: Danske Bank ligger högst med 59 kronor i månaden, medan Skandiabanken tar 20 kronor. Däremellan placerar sig flera av storbankerna.

Vid första anblick kan skillnaden verka liten. Men över tid blir den betydande. Mellanskillnaden på 39 kronor i månaden motsvarar nästan 500 kronor per år – och för en kund som stannar i samma bank i tio år handlar det om flera tusenlappar.

”Det här är lite bankernas variant på matbutikers plastpåsar. Det är en liten avgift i det stora hela, därför tänker vi inte så mycket på den”, säger hushållsekonomen Ola Söderlind till TV4 Nyheterna.