Våg av uppköp i fondbranschen: Jyske Bank gör nästa storköp

Jyske Bank har ingått ett bindande avtal med aktieägarna i FP Kapital A/S om att förvärva samtliga aktier i bolaget, som driver verksamheten under namnet Formuepleje. Beskedet kom i ett börsmeddelande på onsdagsmorgonen, rapporterar Børsen.

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Formuepleje har omkring 14 000 investerare, cirka 40 miljarder danska kronor under förvaltning och knappt 100 anställda, med tyngdpunkt i och kring Århus och Köpenhamn. Bankens vd Lars Mørch motiverar köpet med att bygga vidare på förvaltarens rådgivningsmodell och kundrelationer.

”Ambitionen är att vidareutveckla Formueplejes affärs- och kunderbjudanden baserat på företagets styrkor”, skriver han.

Ingen prislapp

Enligt börsmeddelandet väntas affären ge årliga netto avgifts- och provisionsintäkter på drygt 0,2 miljarder danska kronor och bidra positivt till vinsten per aktie från 2028.

Integrationskostnaderna beräknas till omkring 0,1 miljarder och nettokapitalförbrukningen till nära 0,1 procent av bankens riskexponering.

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Prognosen för 2026 ligger kvar på 71–85 danska kronor per aktie, motsvarande 4,3–5,1 miljarder efter skatt. Tillträde väntas under fjärde kvartalet, efter myndighetsgodkännanden.

Någon köpeskilling anges inte.

Säljarna är en ägarkrets som byggts upp under senare år. Lars Larsen Group, familjen bakom Jysk, gick in som ankarinvesterare 2021 med 41 procent, och investmentbolaget Kinstead, ägt av grundarna till energihandelsbolaget InCommodities – köpte 15 procent 2024. Formuepleje grundades i Århus 1986.