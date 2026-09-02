Danska Jyske Bank tar över hela kapitalförvaltaren Formuepleje. Affären följer ett mönster som återkommer i hela Norden där banker köper upp fristående förvaltare när avgiftspressen ökar.
Våg av uppköp i fondbranschen: Jyske Bank gör nästa storköp
Jyske Bank har ingått ett bindande avtal med aktieägarna i FP Kapital A/S om att förvärva samtliga aktier i bolaget, som driver verksamheten under namnet Formuepleje. Beskedet kom i ett börsmeddelande på onsdagsmorgonen, rapporterar Børsen.
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Formuepleje har omkring 14 000 investerare, cirka 40 miljarder danska kronor under förvaltning och knappt 100 anställda, med tyngdpunkt i och kring Århus och Köpenhamn. Bankens vd Lars Mørch motiverar köpet med att bygga vidare på förvaltarens rådgivningsmodell och kundrelationer.
”Ambitionen är att vidareutveckla Formueplejes affärs- och kunderbjudanden baserat på företagets styrkor”, skriver han.
Ingen prislapp
Enligt börsmeddelandet väntas affären ge årliga netto avgifts- och provisionsintäkter på drygt 0,2 miljarder danska kronor och bidra positivt till vinsten per aktie från 2028.
Integrationskostnaderna beräknas till omkring 0,1 miljarder och nettokapitalförbrukningen till nära 0,1 procent av bankens riskexponering.
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Prognosen för 2026 ligger kvar på 71–85 danska kronor per aktie, motsvarande 4,3–5,1 miljarder efter skatt. Tillträde väntas under fjärde kvartalet, efter myndighetsgodkännanden.
Någon köpeskilling anges inte.
Säljarna är en ägarkrets som byggts upp under senare år. Lars Larsen Group, familjen bakom Jysk, gick in som ankarinvesterare 2021 med 41 procent, och investmentbolaget Kinstead, ägt av grundarna till energihandelsbolaget InCommodities – köpte 15 procent 2024. Formuepleje grundades i Århus 1986.
Kunderna har lämnat
Økonomisk Ugebrev har under flera år granskat kapitalutflödena ur Formueplejes flaggskeppsfonder och konstaterade i samband med senaste årsredovisningen att bolagets värde skrivits ned med över 400 miljoner danska kronor, samtidigt som avgifterna hörde till marknadens högsta och avkastningen underträffat riskprofilen.
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Det gör affären lika mycket till en livboj som till en tillväxtsatsning och gör frågan om priset desto mer intressant.
Samma rörelse i Sverige
Norion Bank lade i fjol ett bud på fondbolaget Consensus Asset Management, en affär Realtid rapporterat om, och köpte i våras även Strand Kapitalförvaltning, tillsammans en plattform på cirka 15 miljarder kronor.
I augusti förvärvade finländska Mandatum en majoritetspost i Cliens Kapitalförvaltning med drygt 36 miljarder kronor under förvaltning.
Drivkraften ser ut att vara densamma. När kunderna blir prismedvetna räcker inte längre en fristående förvaltares varumärke. Redan 2021 konstaterade Max Matthiessens förvaltningschef i Realtid att hela branschen bygger allt mer på stordriftsfördelar.