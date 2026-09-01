Europas tio största banker ökade halvårsvinsten med 21 procent. De amerikanska konkurrenterna ökade med 42 procent och nådde rekordnivå. Samtidigt levererar SEB, Nordea och Swedbank en lönsamhet i nivå med Wall Street fast i en helt annan storleksklass.
Amerikanska bankjättar drar ifrån – men svenska banker slår europasnittet
De tio största bankerna i Europa mätt i balansomslutning gjorde en samlad nettovinst på knappt 59 miljarder euro under första halvåret 2026, den näst högsta noteringen på tio år.
De amerikanska toppinstituten växte samtidigt med 42 procent till 111 miljarder euro, en ny rekordnivå för decenniet. Det framgår av EY:s halvårsanalys, som Handelsblatt rapporterar om.
JPMorgan Chase toppade sammanställningen med 42 miljarder euro före skatt. Bäst i Europa var HSBC med omkring 17,1 miljarder.
Förklaringen ligger i intäktsmixen.
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”För de amerikanska toppbankerna var det ett kapitalmarknadshalvår: rekordhandel, kraftiga ökningar i M&A-transaktioner och ett särskilt gynnsamt börsintroduktionsklimat”, säger Ralf Eckert, Managing Partner Financial Services i Tyskland på EY. Europas institut drog i stället nytta av stabila räntemarginaler och strikt kostnadsdisciplin.
Avkastningen på eget kapital steg till 12,3 procent i Europa och 15,0 procent i USA, från 10,5 respektive 11,3 procent året innan.
Svenska bankerna håller amerikansk nivå
Ingen nordisk bank ingår i EY:s urval, som utgår från balansomslutning. Men jämförs lönsabarheten står de svenska storbankerna sig väl.
SEB redovisade ett rörelseresultat på 10,8 miljarder kronor för andra kvartalet, med en avkastning på eget kapital om 15,7 procent. Nordea nådde 15,9 procent i andra kvartalet, med ett rörelseresultat på 1 608 miljoner euro och ett K/I-tal på 44,0 procent.
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Swedbank landade på 7,2 miljarder kronor i kvartalsvinst och en justerad avkastning på eget kapital om 15,5 procent och 14,2 procent rapporterat, efter 860 miljoner kronor i omstruktureringskostnader. Handelsbanken låg lägst av de fyra med 13,2 procent för halvåret, samtidigt som rörelseresultatet i andra kvartalet föll till 6 678 miljoner kronor från 7 111 miljoner.
Tre av fyra ligger därmed i nivå med, eller över, de amerikanska storbankernas 15 procent och samtliga över det europeiska genomsnittet.
Skalan är det som saknas
Det som skiljer är storleken. Enligt S&P Global Market Intelligence toppade BNP Paribas listan över Europas största banker vid årsskiftet med 3 279 miljarder dollar i tillgångar.
UniCredit låg på fjortonde plats med 1 022 miljarder dollar. Nordeas 712 miljarder euro räcker inte i närheten av toppskiktet.
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Frågan om europeisk skala har drivit konsolideringsdebatten sedan Draghirapporten, men de stora affärerna har fastnat i politiken. EY är skeptiskt till att storlek i sig löser problemet.
”Fusioner till varje pris kan inte vara Europas svar på det tilltagande konsolideringstrycket”, säger Gunther Tillmann, partner och chef för Banking & Capital Markets på EY.
Utsikterna talar för fortsatt ökande avstånd. Med möjliga ytterligare mega-IPO:er i USA kan framför allt de amerikanska instituten räkna med handelsintäkter som de europeiska konkurrenterna inte når upp till, enligt Eckert, som bedömer att intäktsgapet vidgas ytterligare.