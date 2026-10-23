Arnhult säljer sista Logistea-aktierna – 1,35 miljarder sedan juni

Rutger Arnhult har sålt hela sitt innehav i fastighetsbolaget Logistea. Det framgår av ett pressmeddelande från hans ägarbolag M2 Asset Management.

På torsdagen sålde M2, direkt och via dotterbolaget M2 Capital Management, 55,9 miljoner B-aktier i Logistea. Priset var 12,34 kronor per aktie.

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Posten motsvarar knappt 11 procent av kapital och röster och gav M2 cirka 690 miljoner kronor. Affären internmäklades av DNB Carnegie strax efter klockan 17, enligt EFN.

Enligt M2 ska pengarna användas till att betala av lån.

1,35 miljarder på fyra månader

Det är andra gången i år som Arnhult säljer en stor Logistea-post. Den 5 juni sålde M2 50 miljoner aktier för 662,5 miljoner kronor, till kursen 13,25 kronor, som Realtid rapporterade.

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Sammantaget har Arnhult därmed sålt Logistea-aktier för drygt 1,35 miljarder kronor sedan juni.

Den senaste posten gick dock billigare. Priset i torsdagens affär var knappt 7 procent lägre än i juni. Och jämfört med augusti i fjol, då M2 köpte Logistea-aktier till ett snittpris på 16,25 kronor, ligger nivån omkring 24 procent lägre.

Så sent som i våras var Arnhult med närstående största ägare i Logistea, med drygt 20 procent av kapitalet enligt bolagets ägarlista. Före torsdagens affär var M2 näst största ägare efter Nordika, som äger 14,4 procent, enligt Fastighetsvärlden.

Arnhults hustru Mia Arnhult är styrelseledamot i Logistea.