En av Sveriges mest välkända fastighetsprofiler lämnar logistikbolaget helt. Pengarna går till att betala av lån.
Arnhult säljer sista Logistea-aktierna – 1,35 miljarder sedan juni
Rutger Arnhult har sålt hela sitt innehav i fastighetsbolaget Logistea. Det framgår av ett pressmeddelande från hans ägarbolag M2 Asset Management.
På torsdagen sålde M2, direkt och via dotterbolaget M2 Capital Management, 55,9 miljoner B-aktier i Logistea. Priset var 12,34 kronor per aktie.
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Posten motsvarar knappt 11 procent av kapital och röster och gav M2 cirka 690 miljoner kronor. Affären internmäklades av DNB Carnegie strax efter klockan 17, enligt EFN.
Enligt M2 ska pengarna användas till att betala av lån.
1,35 miljarder på fyra månader
Det är andra gången i år som Arnhult säljer en stor Logistea-post. Den 5 juni sålde M2 50 miljoner aktier för 662,5 miljoner kronor, till kursen 13,25 kronor, som Realtid rapporterade.
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Sammantaget har Arnhult därmed sålt Logistea-aktier för drygt 1,35 miljarder kronor sedan juni.
Den senaste posten gick dock billigare. Priset i torsdagens affär var knappt 7 procent lägre än i juni. Och jämfört med augusti i fjol, då M2 köpte Logistea-aktier till ett snittpris på 16,25 kronor, ligger nivån omkring 24 procent lägre.
Så sent som i våras var Arnhult med närstående största ägare i Logistea, med drygt 20 procent av kapitalet enligt bolagets ägarlista. Före torsdagens affär var M2 näst största ägare efter Nordika, som äger 14,4 procent, enligt Fastighetsvärlden.
Arnhults hustru Mia Arnhult är styrelseledamot i Logistea.
”Oroliga tider”
Arnhult bekräftar affären i ett sms till EFN.
”Det är oroliga tider nu”, skriver han.
Han pekar på osäkerheten kring både räntorna och ekonomin i stort som skäl till att M2 vill konsolidera.
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Enligt Arnhult är syftet att göra portföljen mer motståndskraftig. M2 ska behålla och delvis öka ägandet i Corem, skriver han till EFN.
Allt på Corem
Försäljningen beskrivs som ett led i att renodla M2 kring kärninnehavet Corem Property Group.
I juni köpte M2 Gårdarikes aktier i Corem och fick därmed drygt 52 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna. Corem blev då dotterbolag till M2.
Corem har haft ett tufft år. Efter beskedet att storhyresgästen Ericsson lämnar Kista föll aktien i juni till sin lägsta nivå någonsin.
Samtidigt har M2 själv varit under press. Ägarbolaget är tungt belånat, och analytiker har länge pekat på att Arnhult behöver sälja fler innehav.
Fastighetsanalytikern Bertil Nilsson på Carlsquare bedömde i juni att M2 behöver sälja för drygt en miljard kronor i kvartalet för att hålla kassaflödet i balans, utan andra kapitaltillskott, sa han till EFN.
Vid den tidpunkten fanns även innehav i bland annat Nordea, Devyser Diagnostics, Besqab, Wästbygg och Meds kvar i portföljen.