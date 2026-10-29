Det svenskgrundade riskkapitalbolaget Triton säljer högspänningstillverkaren Trench Group till amerikanska GE Vernova för motsvarande 9 miljarder dollar. För två och ett halvt år sedan köpte Triton bolaget för 401 miljoner euro.
Tritons jätteexit – köpte för 4 miljarder, säljer för 88 miljarder
Det svenskgrundade riskkapitalbolaget Triton Partners har tecknat avtal om att sälja tyska Trench Group till amerikanska energijätten GE Vernova. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 9,0 miljarder dollar, enligt GE Vernovas pressmeddelande.
I sin kvartalsrapport till amerikanska SEC anger GE Vernova priset till omkring 8,0 miljarder euro, motsvarande cirka 88 miljarder kronor.
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Det gör affären till en av de mest lönsamma i Tritons historia. Enligt Siemens Energys årsredovisning uppgick den preliminära köpeskillingen till 401 miljoner euro när Triton tog över Trench den 1 april 2024. Av beloppet placerades 100 miljoner euro på ett spärrat konto.
Prislappen har alltså ökat ungefär tjugofalt på två och ett halvt år. Siffrorna är inte helt jämförbara, eftersom Trench har tagit på sig betydande lån under Tritons ägande, men skillnaden är ändå anmärkningsvärd.
Köptes ur en kris
Siemens Energy sålde Trench hösten 2023, mitt i krisen kring vindkraftsdotterbolaget Siemens Gamesa. Koncernen räknade då med en förlust på omkring 4,5 miljarder euro för året.
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Av årsredovisningen framgår att försäljningen gav Siemens Energy en reaförlust på 25 miljoner euro.
Sedan dess har Trench vuxit kraftigt. Bolaget tillverkar genomföringar, mättransformatorer och spolar till högspänningsnät, komponenter som efterfrågas allt mer i takt med elektrifieringen och utbyggnaden av datacenter.
Vid köpet hade Trench 2 400 anställda och nio fabriker. I dag har bolaget över 3 000 anställda och elva fabriker i åtta länder. Omsättningen har fördubblats till över 1 miljard euro sedan bolaget blev fristående.
Betalar 13 gånger ebitda
GE Vernova räknar med att Trench ska omsätta 1,9 miljarder dollar 2028, med en justerad ebitda-marginal kring 36 procent. Priset motsvarar 13 gånger förväntad ebitda för 2028, före synergier.
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Köpet ska finansieras till hälften med kassa och till hälften med lån. Affären väntas slutföras i slutet av 2027.
”Trenchs högspänningsteknik, starka genomförande och djupa kundrelationer är avgörande för det moderniserade och motståndskraftiga elnät som krävs”, säger GE Vernovas vd Scott Strazik i pressmeddelandet.
Har redan plockat ut miljarder
Triton har dessutom tagit ut stora summor ur bolaget under ägartiden. Enligt Börsen-Zeitung, som hänvisar till kreditvärderaren Moody’s, tog ägarna ut 450 miljoner euro i två refinansieringsrundor. Beloppet översteg alltså vad Triton betalade för hela bolaget.
I juni tog Trench därefter ett lån på 1,4 miljarder euro. Det finansierade enligt PitchBook bland annat en utdelning på upp till 1 miljard euro.
I september rapporterade Bloomberg att Triton anlitat Morgan Stanley för att utreda både en försäljning och en börsnotering.
Exit mitt i blåsväder
Triton grundades 1997 av Peder Pråhl, som fortfarande leder bolaget. Trench ägs via fonden Triton V, som stängdes på 5 miljarder euro 2018.
Exiten kommer efter en turbulent period för Triton. Handelsblatt har granskat företagskulturen, och bolaget har anklagats för intressekonflikter i affärer mellan egna fonder. Pråhl har tillbakavisat flera av anklagelserna.