Tritons jätteexit – köpte för 4 miljarder, säljer för 88 miljarder

Det svenskgrundade riskkapitalbolaget Triton Partners har tecknat avtal om att sälja tyska Trench Group till amerikanska energijätten GE Vernova. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 9,0 miljarder dollar, enligt GE Vernovas pressmeddelande.

I sin kvartalsrapport till amerikanska SEC anger GE Vernova priset till omkring 8,0 miljarder euro, motsvarande cirka 88 miljarder kronor.

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Det gör affären till en av de mest lönsamma i Tritons historia. Enligt Siemens Energys årsredovisning uppgick den preliminära köpeskillingen till 401 miljoner euro när Triton tog över Trench den 1 april 2024. Av beloppet placerades 100 miljoner euro på ett spärrat konto.

Prislappen har alltså ökat ungefär tjugofalt på två och ett halvt år. Siffrorna är inte helt jämförbara, eftersom Trench har tagit på sig betydande lån under Tritons ägande, men skillnaden är ändå anmärkningsvärd.

Köptes ur en kris

Siemens Energy sålde Trench hösten 2023, mitt i krisen kring vindkraftsdotterbolaget Siemens Gamesa. Koncernen räknade då med en förlust på omkring 4,5 miljarder euro för året.

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Av årsredovisningen framgår att försäljningen gav Siemens Energy en reaförlust på 25 miljoner euro.

Sedan dess har Trench vuxit kraftigt. Bolaget tillverkar genomföringar, mättransformatorer och spolar till högspänningsnät, komponenter som efterfrågas allt mer i takt med elektrifieringen och utbyggnaden av datacenter.

Vid köpet hade Trench 2 400 anställda och nio fabriker. I dag har bolaget över 3 000 anställda och elva fabriker i åtta länder. Omsättningen har fördubblats till över 1 miljard euro sedan bolaget blev fristående.