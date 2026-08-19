SEC öppnar för kryptolättnader – bolag kan slippa värdepappersreglerna

Förslaget, som går under namnet ”Regulation Crypto Assets”, skulle undanta vissa kryptobolag och emissioner från de amerikanska värdepappersreglerna.

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Därmed blir det enklare för bolagen att ge ut tokens och resa kapital. Det rapporterar Reuters.

Två undantag och en safe harbor

Om förslaget antas som det är skrivet skulle bolag få ett engångsundantag för att ge ut tokens värda upp till fem miljoner dollar under en fyraårsperiod.

Ett andra spår tillåter emissioner på upp till 75 miljoner dollar per tolvmånadersperiod, men då med krav på finansiella rapporter och löpande rapportering. I båda fallen kvarstår krav på att informera investerare.

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Förslaget innehåller även en så kallad safe harbor, som gör att en kryptotillgång inte ska räknas som ett investeringskontrakt om vissa villkor uppfylls, i linje med den tolkning som SEC och CFTC presenterade i mars, där bland annat bitcoin och ether klassades som digitala råvaror snarare än värdepapper.

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Myndigheten kliver in när lagen stannar

Under SEC-ordföranden Paul Atkins har myndigheten övergett den tidigare linjen med tillsynsåtgärder och drivit på för tydligare ramar.

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Att myndigheten nu agerar får extra tyngd sedan marknadsstrukturlagen Clarity Act fastnat i senaten. Branschföreträdare som Blockchain Association välkomnar förslaget, men flera oroar sig enligt Reuters för att en framtida administration kan riva upp reglerna utan lagstöd i ryggen.

Förslaget går ut på 60 dagars remiss efter publicering i Federal Register.