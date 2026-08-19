Svensk ekonomi fortsätter växa – men prisbilden hårdnar. DNB Carnegies analytiker bedömer att den underliggande inflationen kan stiga och stabiliseras över målet från 2027, vilket gör att Riksbanken kan behöva börja höja räntan redan i december.
I årets andra Economic Outlook pekar analytikerna på att inflationstrycket påverkas av både stark inhemsk efterfrågan och en fortsatt svag krona.
Räntan kan höjas redan i december
Svensk ekonomi fortsätter växa – men prisbilden hårdnar. DNB Carnegies analytiker bedömer att den underliggande inflationen kan stiga och stabiliseras över målet från 2027, vilket gör att Riksbanken kan behöva börja höja räntan redan i december.
Samtidigt räknar DNB Carnegie med att svensk ekonomi växer med 2,2 procent 2026 och 2,3 procent 2027, främst drivet av hushållens konsumtion och investeringar.
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Svag krona ökar inflationstrycket
Kronan har tappat mark under året och DNB Carnegie räknar bara med en marginell förstärkning framåt.
Prognosen ligger på EUR/SEK 10,80 och USD/SEK 9,23. Den svaga kronan bidrar därmed till ett fortsatt inflationstryck via importpriserna.
Enligt Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie, är kronan en av flera faktorer som påverkar inflationen.
En tydligt starkare krona, i kombination med att andra faktorer verkar i samma riktning, skulle enligt honom kunna innebära att Riksbanken inte behöver strama åt lika mycket.
Riksbanken kan höja redan i december
DNB Carnegie räknar med att Riksbanken höjer styrräntan redan i december 2026. Därefter följer ytterligare höjningar i mars och december 2027, vilket lyfter styrräntan till 2,50 procent.
”Kombinationen av fortsatt stark tillväxt, allt bättre resursutnyttjande och risk för att inflationen blir för hög från 2027 gör att Riksbanken behöver börja normalisera räntenivån. Just nu är penningpolitiken fortfarande något expansiv”, säger Andersson.
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Hushållen får stöd av finanspolitiken
Trots tre höjningar bedömer DNB Carnegie att hushållens reala inkomster fortsätter öka.
”2.50% är inte någon kraftig åtstramning och ger fortsatt utrymme för en ökning av den reala disponibla inkomsten. Dessutom är finanspolitiken just nu ovanligt expansiv och förstärker hushållens ekonomi på flera sätt,” säger Andersson.
DNB Carnegie prognostiserar samtidigt en klart lägre tillväxt för hushållens konsumtion från 2028.
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Inflationsbanan är den stora osäkerheten
DNB Carnegie pekar ut utvecklingen för den underliggande inflationen som den mest osäkra delen av prognosen. Globala faktorer – inte minst utvecklingen i Mellanöstern – kan snabbt ändra läget och påverka hur högt inflationen stabiliseras.
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