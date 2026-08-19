Räntan kan höjas redan i december

Samtidigt räknar DNB Carnegie med att svensk ekonomi växer med 2,2 procent 2026 och 2,3 procent 2027, främst drivet av hushållens konsumtion och investeringar.

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Svag krona ökar inflationstrycket

Kronan har tappat mark under året och DNB Carnegie räknar bara med en marginell förstärkning framåt.



Prognosen ligger på EUR/SEK 10,80 och USD/SEK 9,23. Den svaga kronan bidrar därmed till ett fortsatt inflationstryck via importpriserna.

Enligt Ulf Andersson, chefsekonom på DNB Carnegie, är kronan en av flera faktorer som påverkar inflationen.



En tydligt starkare krona, i kombination med att andra faktorer verkar i samma riktning, skulle enligt honom kunna innebära att Riksbanken inte behöver strama åt lika mycket.