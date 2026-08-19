Tysk oro sänker Klarna, trots stark fart i USA

Vad händer i Tyskland?

Varför drar Tyskland ned Klarnas resultat? Tyskland är Klarnas i särklass största marknad i Europa, och landets konsumenter har varit ovanligt pessimistiska under en längre tid.

Det tyska konsumentförtroendeindexet GfK föll till minus 33,3 i maj 2026, den lägsta nivån på över tre år, i spåren av kriget i Mellanöstern och stigande energipriser.

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Spara, inte konsumera

Enligt ECB:s egen junirapport för euroområdet har konsumentförtroendet försvagats märkbart sedan konflikten inleddes, vilket lett till att hushåll väljer att spara mer istället för att konsumera.

Det är just den sortens förändring av konsumentekonomin som drabbar ett delbetalningsbolag som Klarna direkt.

Tyskland inte helt positivt till Klarna

Men även om Klarnas utmaningar med den tyska marknaden till största delen orsakas av hushållens återhållna konsumtion så finns det en annan relevant aspekt.

Klarnas modell av köp nu, betala senare (BNPL) har fått kritik då risken för skuldsättning ökar. Från november 2026 skärps dessutom EU:s konsumentkreditregler för just den här typen av tjänster. Så inställningen till modellen och företaget har satt ett mindre avtryck på resultatet.

USA pekar uppåt

Om Tyskland är den största marknaden så är USA där Klarna visar mest intresse. lägger mest krut på. Och där pekar siffrorna uppåt.

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Klarna har på kort tid säkrat flera stora amerikanska partnerskap: bolaget tog över som exklusiv leverantör av delbetalningar hos Walmart via finansappen OnePay i mars 2025, efter att ha knuffat ut konkurrenten Affirm. Ett besked som fick Affirms aktie att falla 13 procent samma dag.

DoorDash-samarbete gynnar

Kort därefter inledde Klarna även ett samarbete med leveranstjänsten DoorDash. Enligt Klarna själva växte antalet aktiva användare till 100 miljoner i april.

Bolagets amerikanska ”US Financing”-verksamhet, lån som ges direkt till konsumenter, växte så pass snabbt under fjärde kvartalet 2025 att Klarna i mars 2026 fördubblade sin finansieringsfacilitet med investmentbolaget Elliott, till 2 miljarder dollar, för att kunna hantera upp till 17 miljarder dollar i amerikanska lån.

Hård konkurrens

Samtidigt är konkurrensen om den amerikanska marknaden hård. Affirm-vd:n Max Levchin har sagt att hans bolag inte tappat volym hos Walmart trots att Klarna tog över som exklusiv partner. Detta tyder på att båda bolagen växer parallellt snarare än att den ena tar marknadsandelar rakt av från den andra.

Kan det vända totalt sett? Siemiatkowski pekar på en ljuspunkt: bolaget höjer samtidigt sin prognos för bruttomarginalen, vilket enligt honom betyder att Klarna producerar mer bruttovinst trots den nedjusterade volymen.

Han menar att detta över tid ska leda till lönsamhet på sista raden. Frågan är om den fortsatta amerikanska tillväxten kan väga upp den tyska svackan under resten av året.

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