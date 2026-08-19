Utspädningen ingen pratar om: Så urholkar Santander-affären ägarnas andel

Utspädning i grunden

Det här är utspädningens grundmekanik, och den gäller lika mycket för en global indexfond som äger Santander som för en privat aktieägare.

Äger man till exempel 0,001 procent av Santander innan affären, äger man automatiskt en aning mindre efter. Inte för att man sålt något, utan för att bolaget skapat fler ägarandelar att dela vinsten mellan.

ANNONS

Prognos på ökad vinst per aktie

Santander själva räknar med att förvärvet ökar vinsten per aktie med 7–8 procent till 2028 och ger en avkastning på investerat kapital på omkring 15 procent.

Så i teorin skulle det göra utspädningen mer än värd det. Men det är en prognos, inte en garanti, och den förutsätter att integrationen av Webster går som planerat.

Fler utspädningar igång

Affären sker för övrigt inte isolerat. Samma vecka har Santander också beslutat köpa ut resterande minoritetsägare i sin brasilianska filial för 1,9 miljarder euro, också det via aktiebyte.

Räknas båda affärerna ihop kan Santander i värsta fall ge ut nästan 491 miljoner nya aktier totalt. En maximal utspädning på 3,3 procent av kapitalet före emissionerna.

Santanders aktieåterköp kompenserar

Santander uppger dock att fjolårets aktieåterköp, som drog in och makulerade 3,2 procent av aktiestocken, till stor del kompenserar den nya utspädningen.

ANNONS

Något analytikern Nuria Álvarez på R4 Banco sammanfattat som ”lo comido por lo servido” (ungefär: det ena äter upp det andra).

Tänkvärt för fondsparare

Poängen för en fondsparare: utspädning syns sällan i en enskild kursgraf eller ett kvartalsresultat, men den urholkar tyst och stadigt värdet av varje befintlig aktie varje gång ett bolag ger ut nya.

Det gör den till en av de mest underskattade riskerna i en global indexfond. Inte dramatisk nog för rubriker, men matematiskt garanterad varje gång ett innehav finansierar ett förvärv med egna aktier istället för kontanter.