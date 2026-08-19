Santander stänger sitt köp av amerikanska Webster Financial. Affären finansieras delvis med 334,8 miljoner nya aktier, vilket späder ut alla befintliga ägares andel med 2,2 procent . Ett läroboksexempel på den tråkigaste och mest underskattade risken i en globalfond.
Utspädningen ingen pratar om: Så urholkar Santander-affären ägarnas andel
Santander slutför i dag, den 20 augusti, sitt förvärv av amerikanska Webster Financial. En affär värd omkring 12,2 miljarder dollar (10,5 miljarder euro), efter att ha fått samtliga nödvändiga godkännanden från amerikanska Federal Reserve, brittiska/amerikanska tillsynsmyndigheten OCC och Europeiska centralbanken.
Webster-aktieägarna får 48,75 dollar kontant plus 2,0548 Santander-aktier (i form av depåbevis) för varje Webster-aktie.
Betalning med aktier
En tredjedel av köpeskillingen betalas alltså inte med pengar Santander redan har, utan med nytryckta aktier. I mars gav banken ut 334,8 miljoner nya aktier för att betala Websters ägare.
Det låter ofarligt uttryckt i procent, 2,2 procent av det utökade aktiekapitalet. I praktiken innebär det dock att varje befintlig Santander-aktie nu representerar en lika mycket mindre bit av banken, oavsett hur affären går sedan.
Utspädning i grunden
Det här är utspädningens grundmekanik, och den gäller lika mycket för en global indexfond som äger Santander som för en privat aktieägare.
Äger man till exempel 0,001 procent av Santander innan affären, äger man automatiskt en aning mindre efter. Inte för att man sålt något, utan för att bolaget skapat fler ägarandelar att dela vinsten mellan.
Prognos på ökad vinst per aktie
Santander själva räknar med att förvärvet ökar vinsten per aktie med 7–8 procent till 2028 och ger en avkastning på investerat kapital på omkring 15 procent.
Så i teorin skulle det göra utspädningen mer än värd det. Men det är en prognos, inte en garanti, och den förutsätter att integrationen av Webster går som planerat.
Fler utspädningar igång
Affären sker för övrigt inte isolerat. Samma vecka har Santander också beslutat köpa ut resterande minoritetsägare i sin brasilianska filial för 1,9 miljarder euro, också det via aktiebyte.
Räknas båda affärerna ihop kan Santander i värsta fall ge ut nästan 491 miljoner nya aktier totalt. En maximal utspädning på 3,3 procent av kapitalet före emissionerna.
Santanders aktieåterköp kompenserar
Santander uppger dock att fjolårets aktieåterköp, som drog in och makulerade 3,2 procent av aktiestocken, till stor del kompenserar den nya utspädningen.
Något analytikern Nuria Álvarez på R4 Banco sammanfattat som ”lo comido por lo servido” (ungefär: det ena äter upp det andra).
Tänkvärt för fondsparare
Poängen för en fondsparare: utspädning syns sällan i en enskild kursgraf eller ett kvartalsresultat, men den urholkar tyst och stadigt värdet av varje befintlig aktie varje gång ett bolag ger ut nya.
Det gör den till en av de mest underskattade riskerna i en global indexfond. Inte dramatisk nog för rubriker, men matematiskt garanterad varje gång ett innehav finansierar ett förvärv med egna aktier istället för kontanter.