Estniska Bigbank, som håller på att avveckla sin svenska verksamhet, tjänade 4,3 miljoner euro i augusti. Det är bankens största månadsvinst i år. Ändå har vinsten hittills i år minskat, eftersom kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Samtidigt redovisar konkurrenten Coop Pank en klart bättre utveckling över året.
Rekordmånad för estnisk bank – ändå krymper vinsten
Bigbank ökade både utlåning och inlåning kraftigt i augusti. Det framgår av bankens månadsrapport till Nasdaq Tallinn.
Utlåningen växte med 56 miljoner euro under månaden. Det mesta kom från företagslån, som ökade med 37 miljoner euro. Bolånen ökade med 12 miljoner och konsumtionslånen med 7 miljoner euro.
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Inlåningen ökade med 40 miljoner euro, främst tack vare sparkontona som växte med 37 miljoner. Tidsbundna insättningar minskade med 11 miljoner euro, medan saldona på transaktionskonton ökade med 15 miljoner euro.
Bigbanks utlåning uppgår nu till 3,2 miljarder euro, 24 procent mer än för ett år sedan. Inlåningen har ökat med 26 procent till 3,5 miljarder euro. Avkastningen på eget kapital var 16,3 procent i augusti.
Kostnaderna äter vinsten
Trots den starka månaden går Bigbank bakåt över året. Under årets första åtta månader tjänade banken 25,3 miljoner euro. Det är en halv miljon mindre än under samma period i fjol.
Det är kostnaderna som förklarar nedgången. Banken har anställt många och höjt lönerna, och personalkostnaderna har därför ökat med 5,7 miljoner euro, eller 27 procent. Vid utgången av augusti hade Bigbank 721 anställda. De administrativa kostnaderna ökade med 2,6 miljoner euro.
Det syns i effektiviteten. Kostnaderna motsvarade 54,8 procent av intäkterna under årets första åtta månader, mot 48,1 procent samma period i fjol.
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Räntenettot drar åt andra hållet. Det ökade med 19 procent till 82,9 miljoner euro under perioden. Banken förklarar ökningen med den växande låneboken, men även med att Euribor gradvis har stigit.
Kreditkvaliteten har också hållit. Reserveringarna för förväntade kreditförluster minskade med 15 procent jämfört med i fjol, trots den kraftiga tillväxten. Andelen osäkra lån var 3,9 procent i slutet av augusti.
Bigbank är verksam i nio länder och har över 215 000 aktiva kunder. Moody’s har gett banken betyget Ba1 för långfristiga insättningar.
Lämnar Sverige
Den svenska marknaden är dock på väg bort. Enligt bankens svenska webbplats har Bigbank beslutat att avveckla sin filial och verksamhet i Sverige. Avvecklingen gäller från den 31 maj i år, enligt jämförelsesajten Kreditkoll. Banken har tidigare erbjudit både privatlån och sparkonton till svenska kunder.
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Det innebär att banken inte längre tar emot nya ansökningar om fastränteplaceringar. Befintliga placeringar går inte heller att förlänga.
De avtal som redan finns löper däremot vidare som tidigare. De omfattas av den estniska insättningsgarantin under hela avtalsperioden, och den skyddar upp till 100 000 euro per kund.
Coop Pank lånar in via plattformar
Samma morgon rapporterade Coop Pank, en av fem universalbanker i Estland. Bankens strategiska ägare är dagligvarukedjan Coop Eesti.
Coop Pank tjänade 2,9 miljoner euro i augusti. Under årets första åtta månader ökade vinsten med 16 procent till 22,5 miljoner euro, enligt bankens månadsrapport.
Inlåningen ökade med 69 miljoner euro till 2,55 miljarder euro. Nästan hela ökningen, 61 miljoner euro, kom från internationella insättningsplattformar. Privatkunderna bidrog med 5 miljoner och företagskunderna med 3 miljoner euro. Antalet aktiva kunder var oförändrat under månaden, 112 200.
Utlåningen växte med 17 miljoner euro till 2,27 miljarder euro, främst genom bolån och företagslån.
”Vårt mål är inte att växa till varje pris, utan att växa på ett sätt som stödjer bankens lönsamhet och avkastning på kapitalet under de kommande kvartalen, säger finanschefen Paavo Truu i en kommentar till rapporten.
Enligt Truu är banken mer försiktig med leasing och konsumtionskrediter. Han säger också att kapitalpositionen har stärkts av en värdepapperisering som genomfördes i slutet av juni.
Den 1 september offentliggjorde Coop Pank sitt andra återköpsprogram. Aktierna ska användas för att täcka bankens åtaganden i personaloptionsprogrammet.