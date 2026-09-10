Rekordmånad för estnisk bank – ändå krymper vinsten

Bigbank ökade både utlåning och inlåning kraftigt i augusti. Det framgår av bankens månadsrapport till Nasdaq Tallinn.

Utlåningen växte med 56 miljoner euro under månaden. Det mesta kom från företagslån, som ökade med 37 miljoner euro. Bolånen ökade med 12 miljoner och konsumtionslånen med 7 miljoner euro.

Missa inte: Trio lurade tusentals med pyramidspel – storbanken dras inför rätta. Realtid

Inlåningen ökade med 40 miljoner euro, främst tack vare sparkontona som växte med 37 miljoner. Tidsbundna insättningar minskade med 11 miljoner euro, medan saldona på transaktionskonton ökade med 15 miljoner euro.

Bigbanks utlåning uppgår nu till 3,2 miljarder euro, 24 procent mer än för ett år sedan. Inlåningen har ökat med 26 procent till 3,5 miljarder euro. Avkastningen på eget kapital var 16,3 procent i augusti.

Kostnaderna äter vinsten

Trots den starka månaden går Bigbank bakåt över året. Under årets första åtta månader tjänade banken 25,3 miljoner euro. Det är en halv miljon mindre än under samma period i fjol.

Det är kostnaderna som förklarar nedgången. Banken har anställt många och höjt lönerna, och personalkostnaderna har därför ökat med 5,7 miljoner euro, eller 27 procent. Vid utgången av augusti hade Bigbank 721 anställda. De administrativa kostnaderna ökade med 2,6 miljoner euro.

ANNONS

Det syns i effektiviteten. Kostnaderna motsvarade 54,8 procent av intäkterna under årets första åtta månader, mot 48,1 procent samma period i fjol.

Läs även: Nu förstärker Estland sitt gränsförsvar. Dagens PS

Räntenettot drar åt andra hållet. Det ökade med 19 procent till 82,9 miljoner euro under perioden. Banken förklarar ökningen med den växande låneboken, men även med att Euribor gradvis har stigit.

Kreditkvaliteten har också hållit. Reserveringarna för förväntade kreditförluster minskade med 15 procent jämfört med i fjol, trots den kraftiga tillväxten. Andelen osäkra lån var 3,9 procent i slutet av augusti.

Bigbank är verksam i nio länder och har över 215 000 aktiva kunder. Moody’s har gett banken betyget Ba1 för långfristiga insättningar.