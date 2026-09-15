Nordnet och ABG Sundal Collier går samman i ett hälftenägt bolag som ska erbjuda rådgivning och kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner.
Nordnet startar nytt bolag med ABG Sundal Collier
Verksamheten startar i Sverige 2027 och leds av Martin Ringberg, tidigare Sverigechef på Nordnet.
De två bolagen har ingått ett strategiskt samarbete där Nordnets digitala plattform ska kombineras med ABG Sundal Colliers rådgivning, förvaltning och analys. Ambitionen är att ge privatmarknaden tillgång till tjänster av vad parterna kallar institutionell klass.
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Det nya bolaget ägs till lika delar av de två parterna och beräknas ha omkring 15–20 anställda vid start. Styrelsen får jämn representation från båda ägarna plus en oberoende ledamot. Ordförande blir Jonas Ström, som lämnade vd-stolen på ABG Sundal Collier den 1 september efter sju år på posten.
Lanseringen sker först i Sverige under 2027, därefter i Norden och på övriga marknader där bolagen är verksamma.
”I ABGSC har vi hittat den perfekta partnern”, säger Nordnets vd Rasmus Järborg i en kommentar.
Ett steg bort från den självstyrande modellen
Affären markerar ett tydligt strategiskt skifte för Nordnet. Nätmäklarens private banking-erbjudande har hittills byggt på motsatsen till traditionell förmögenhetsförvaltning: kunden fattar besluten själv, får verktyg och förmånliga villkor, men ingen rådgivare som förvaltar kapitalet.
I juni 2025 lanserade Nordnet en nivåindelad modell med kategorierna Gold, Platinum, Black och Signature, med ingångströskel på 2,5 miljoner kronor i samlat sparande. Redan då var uttalade målet att bli marknadsledande inom private banking i Sverige. Med ABG Sundal Collier tar bolaget nu steget in i just det rådgivnings- och förvaltningssegment som storbankerna dominerar.
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Järborg tillträdde som vd den 1 april i år och skapade i samband med det affärsområdet Wealth Management, som rymmer fondverksamheten och vidareutvecklingen av private banking-konceptet.
Martin Ringberg, som blir vd för det nya bolaget, var Sverigechef på Nordnet mellan 2018 och 2024 och kom dessförinnan från SEB. Han lämnade Nordnet våren 2024 och efterträddes av Gabrielle Hagman.
ABGSC renodlar under tillfällig ledning
För ABG Sundal Collier handlar upplägget snarare om fokusering. Den Oslonoterade investmentbanken har under året förvärvat danska FIH Partners och står samtidigt utan permanent vd.
”Vår strategi är att fokusera ABGSC:s resurser på de områden där vi har våra största styrkor, säger tillförordnade vd:n Kristian B. Fyksen.
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Fyksen tog över koncernledningen den 1 september och fortsätter parallellt som vd för den norska verksamheten och chef för investment banking. Rekryteringen av en permanent efterträdare till Jonas Ström pågår.
Konkurrensen hårdnar
Nordnet gör affären från en position av styrka. Under andra kvartalet redovisade bolaget ett rörelseresultat på rekordhöga 1 190 miljoner kronor, en uppgång med 33 procent, och passerade 2,5 miljoner kunder. Vid utgången av augusti uppgick sparkapitalet till 1 436 miljarder kronor.
Samtidigt pressas nätmäklarna från flera håll. Avanza expanderar till Danmark medan Nordnet satsar på Tyskland, och nya utmanare som Savr, Montrose och Levler pressar priserna i den svenska änden. Även avgiftsjämförelser har utmanat bilden av nätmäklarna som självklart billigast.
Att flytta uppåt i värdekedjan, mot rådgivning och förvaltning med högre marginaler, är därmed en logisk manöver, men också den del av marknaden där storbankerna har sitt starkaste grepp.