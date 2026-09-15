Nordnet startar nytt bolag med ABG Sundal Collier

Verksamheten startar i Sverige 2027 och leds av Martin Ringberg, tidigare Sverigechef på Nordnet.

De två bolagen har ingått ett strategiskt samarbete där Nordnets digitala plattform ska kombineras med ABG Sundal Colliers rådgivning, förvaltning och analys. Ambitionen är att ge privatmarknaden tillgång till tjänster av vad parterna kallar institutionell klass.

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Det nya bolaget ägs till lika delar av de två parterna och beräknas ha omkring 15–20 anställda vid start. Styrelsen får jämn representation från båda ägarna plus en oberoende ledamot. Ordförande blir Jonas Ström, som lämnade vd-stolen på ABG Sundal Collier den 1 september efter sju år på posten.

Lanseringen sker först i Sverige under 2027, därefter i Norden och på övriga marknader där bolagen är verksamma.

”I ABGSC har vi hittat den perfekta partnern”, säger Nordnets vd Rasmus Järborg i en kommentar.

Ett steg bort från den självstyrande modellen

Affären markerar ett tydligt strategiskt skifte för Nordnet. Nätmäklarens private banking-erbjudande har hittills byggt på motsatsen till traditionell förmögenhetsförvaltning: kunden fattar besluten själv, får verktyg och förmånliga villkor, men ingen rådgivare som förvaltar kapitalet.

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I juni 2025 lanserade Nordnet en nivåindelad modell med kategorierna Gold, Platinum, Black och Signature, med ingångströskel på 2,5 miljoner kronor i samlat sparande. Redan då var uttalade målet att bli marknadsledande inom private banking i Sverige. Med ABG Sundal Collier tar bolaget nu steget in i just det rådgivnings- och förvaltningssegment som storbankerna dominerar.

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Järborg tillträdde som vd den 1 april i år och skapade i samband med det affärsområdet Wealth Management, som rymmer fondverksamheten och vidareutvecklingen av private banking-konceptet.

Martin Ringberg, som blir vd för det nya bolaget, var Sverigechef på Nordnet mellan 2018 och 2024 och kom dessförinnan från SEB. Han lämnade Nordnet våren 2024 och efterträddes av Gabrielle Hagman.