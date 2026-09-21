Revolut vill bygga världens första bank ”helt utan risk” – värderas till 1 000 miljarder

Revolut har gjort mycket väsen av sig på sistone, inte minst genom framgångarna i form av banktillstånd i Frankrike och USA.

Dessutom fortsätter fintechbolaget att expandera och närmar sig en möjlig börsnotering.

Bolaget värderas nu till omkring 115 miljarder dollar, över en biljon kronor, och har 80 miljoner kunder i 40 länder.

Vuxit till en fintechjätte

Den fransk-brittiska banken grundades 2015 av Nikolay Storonsky och har på kort tid vuxit till Europas största fintechbolag. I mars fick Revolut efter flera års väntan även banktillstånd i Storbritannien.

Den amerikanska tillsynsmyndigheten OCC har samtidigt gett bolaget klartecken för verksamhet i USA.

Storonsky, som är vd och medgrundare, har länge kritiserat traditionella banker för höga avgifter, låg innovationstakt och omfattande administration.

Revolut bygger i stället sin verksamhet på digitala tjänster och en teknikplattform som utvecklats utan de äldre system som präglar många stora banker, skriver Financial Times i ett reportage om banken.

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Bolaget har samtidigt en ovanligt låg utlåning i förhållande till sina insättningar. Lånevolymen motsvarar omkring 6 procent av insättningarna, jämfört med omkring 100 procent för en typisk bank.

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