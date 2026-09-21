Nikolay Storonsky och Revolut rusar vidare med sitt försök att revolutionera bankvärlden. Med den nuvarande biljonvärderingen hägrar en enorm börsnotering.
Revolut vill bygga världens första bank ”helt utan risk” – värderas till 1 000 miljarder
Revolut har gjort mycket väsen av sig på sistone, inte minst genom framgångarna i form av banktillstånd i Frankrike och USA.
Dessutom fortsätter fintechbolaget att expandera och närmar sig en möjlig börsnotering.
Bolaget värderas nu till omkring 115 miljarder dollar, över en biljon kronor, och har 80 miljoner kunder i 40 länder.
Vuxit till en fintechjätte
Den fransk-brittiska banken grundades 2015 av Nikolay Storonsky och har på kort tid vuxit till Europas största fintechbolag. I mars fick Revolut efter flera års väntan även banktillstånd i Storbritannien.
Den amerikanska tillsynsmyndigheten OCC har samtidigt gett bolaget klartecken för verksamhet i USA.
Storonsky, som är vd och medgrundare, har länge kritiserat traditionella banker för höga avgifter, låg innovationstakt och omfattande administration.
Revolut bygger i stället sin verksamhet på digitala tjänster och en teknikplattform som utvecklats utan de äldre system som präglar många stora banker, skriver Financial Times i ett reportage om banken.
Bolaget har samtidigt en ovanligt låg utlåning i förhållande till sina insättningar. Lånevolymen motsvarar omkring 6 procent av insättningarna, jämfört med omkring 100 procent för en typisk bank.
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Lärde sig av Lehman Brothers
Storonsky vill hålla andelen under 10–20 procent och uppger att lån som ändå hamnar på balansräkningen i stor utsträckning säljs vidare eller paketeras i värdepapper.
Strategin syftar till att hålla risknivån låg och kapitalbehovet begränsat. Revolut uppges ha en avkastning på eget kapital på omkring 40–50 procent, enligt Storonsky som jobbade med det senare kollapsade Lehman Brothers.
”Det jag verkligen lärde mig av den erfarenheten är att man helt enkelt inte ska ta risker i komplexa saker. Jag tror att det också påverkade min riktning i att bygga upp mitt företag”, säger han till FT.
Samtidigt har den snabba expansionen lett till flera problem med kontroll och regelefterlevnad. Mellan 2021 och 2023 hamnade bolaget i en konflikt med sina revisorer kring intäkternas ursprung.
Förra året bötfälldes Revolut för brister i arbetet mot penningtvätt.
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Har drabbats av bedrägeri
Nyligen drabbades banken dessutom av ett omfattande bedrägeri där cyberkriminella fick tillgång till personuppgifter om hundratals förmögna kunder efter att ha utgett sig för att vara italienska myndighetspersoner.
Angriparna har krävt tre miljoner dollar i lösensumma.
Trots problemen har Revoluts relation till europeiska myndigheter förbättrats i takt med att bolaget etablerat sig som en central aktör inom finanssektorn.
Nästa steg kan bli en börsnotering. Det har spekulerats om att Revolut kan värderas till uppemot 200 miljarder dollar inom två år och eventuellt noteras både i London och New York.
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