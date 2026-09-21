Storbanken går emot trenden – öppnar fler fysiska bankkontor

Barclays planerar att utöka sitt nätverk av bankkontor i Storbritannien och återinföra den traditionella rollen som bankchef på kontoren.

Beskedet markerar en förändring efter flera år av omfattande nedskärningar i den brittiska banksektorn.

Storbritanniens största banker har under det senaste decenniet stängt tusentals kontor när kunderna i allt högre grad gått över till digitala banktjänster.

Ska erbjuda personlig service

Barclays har sedan 2019 stängt omkring 80 procent av sitt tidigare kontorsnät och har i dag 206 kontor i landet.

Nu har banken pausat den tidigare nedskärningsplanen och planerar i stället att öka sin fysiska närvaro på huvudgatorna, rapporterar City AM.

Hur många nya kontor som ska öppnas är ännu inte fastställt, men de ska enligt Barclays brittiska vd Vim Maru läggas till det befintliga nätverket.

Banken återinför också traditionella yrkestitlar som bankchef.

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Satsningen ska kombinera digitala tjänster med personlig service och är ett svar på att vissa kunder fortfarande efterfrågar möjligheten att träffa en bankanställd.

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