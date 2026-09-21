Under de senaste åren har de flesta banker valt att flytta allt fler tjänster från bankkontoret till nätet. Men Barclays går nu åt andra hållet.
Storbanken går emot trenden – öppnar fler fysiska bankkontor
Barclays planerar att utöka sitt nätverk av bankkontor i Storbritannien och återinföra den traditionella rollen som bankchef på kontoren.
Beskedet markerar en förändring efter flera år av omfattande nedskärningar i den brittiska banksektorn.
Storbritanniens största banker har under det senaste decenniet stängt tusentals kontor när kunderna i allt högre grad gått över till digitala banktjänster.
Ska erbjuda personlig service
Barclays har sedan 2019 stängt omkring 80 procent av sitt tidigare kontorsnät och har i dag 206 kontor i landet.
Nu har banken pausat den tidigare nedskärningsplanen och planerar i stället att öka sin fysiska närvaro på huvudgatorna, rapporterar City AM.
Hur många nya kontor som ska öppnas är ännu inte fastställt, men de ska enligt Barclays brittiska vd Vim Maru läggas till det befintliga nätverket.
Banken återinför också traditionella yrkestitlar som bankchef.
Satsningen ska kombinera digitala tjänster med personlig service och är ett svar på att vissa kunder fortfarande efterfrågar möjligheten att träffa en bankanställd.
Läs mer: Här är Sveriges bästa och sämsta banker – storbanken sist. Dagens PS
Nischbanker tar mer plats
Förändringen sker samtidigt som konkurrensen från digitala finansbolag ökar. Aktörer som Revolut och Wise har tagit mark på den brittiska marknaden för bland annat lönekonton och betalningstjänster.
Utvecklingen innebär också en omprövning av den tidigare trenden i den brittiska banksektorn. Sedan 2016 har omkring 3 700 bankkontor försvunnit, motsvarande ett genomsnitt på åtta stängningar i veckan.
Barclays har under perioden stängt mer än 1 200 kontor, medan även NatWest, Lloyds Banking Group och HSBC har genomfört omfattande nedskärningar.
Nedläggningarna har lett till så kallade banköknar i områden där tillgången till fysisk bankservice blivit begränsad.
Problemen har varit särskilt märkbara för kunder som är beroende av kontanter och personlig service.
Läs mer: Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej. Dagens PS
Vill satsa ytterligare på Storbritannien
Samtidigt fortsätter Barclays att investera i digital teknik och artificiell intelligens för att effektivisera verksamheten.
Banken uppger exempelvis att vissa bolåneansökningar nu kan genomföras på omkring 15 minuter, jämfört med tidigare 45 minuter.
Barclays deltar även i de gemensamma bankhubbar som drivs genom det brittiska postkontoret. Där kan kunder från flera banker få tillgång till grundläggande banktjänster på samma plats.
Satsningen ingår i Barclays bredare plan att öka investeringarna i Storbritannien. Banken planerar att investera 30 miljarder pund mellan 2024 och 2026, samtidigt som fokus fortsatt ligger på organisk tillväxt snarare än förvärv.
Läs mer: Larmet inifrån Polymarket: 80 procent av insättningsförsöken var bedrägerier. Realtid