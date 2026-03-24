Det är trevliga tider för fintechbanken Revolut. Aldrig tidigare har man gjort ett lika bra resultat, och nu blickar man mot nya jaktmarker.
Rekordvinst för Revolut – vill erövra USA
Den brittiska fintechjätten Revolut fick nyligen ett glädjebesked i att man tilldelas en brittisk banklicens.
Nu kommer nästa goda nyhet. Bolaget redovisar nämligen ett rekordresultat för 2025, där vinsten före skatt steg kraftigt till motsvarande 1,7 miljarder pund.
Resultatlyftet drivs av ökade intäkter från kortbetalningar, stigande räntenetto samt en växande andel kunder som betalar för premiumtjänster.
Högre intäkter
Bolagets intäkter ökade markant under året och nådde omkring 4,5 miljarder pund, jämfört med 3,1 miljarder året innan.
Samtidigt fortsatte kundbasen att expandera snabbt och uppgår nu till över 68 miljoner användare globalt.
Tillväxten i kundantal har varit central för intäktsökningen, särskilt inom kortavgifter och räntor på insättningar, som är två av företagets viktigaste inkomstkällor, skriver Financial Times.
Intäkterna från kortbetalningar ökade kraftigt och nådde omkring en miljard pund, medan ränteintäkterna också steg betydligt.
Fått banklicens
Dessutom växte intäkterna från abonnemangstjänster i snabb takt, vilket understryker bolagets strategi att diversifiera sina intäktsströmmar bortom traditionella banktjänster.
En viktig milstolpe för Revolut under året var tidigare nämnt att bolaget efter en lång process säkrade en fullständig brittisk banklicens från Prudential Regulation Authority, som är en del av Bank of England.
Licensen ger företaget möjlighet att expandera sitt erbjudande inom utlåning och därmed konkurrera mer direkt med etablerade banker på den brittiska marknaden.
Vill till USA
Samtidigt blickar Revolut utanför Europa. Företaget planerar en omfattande expansion, där USA pekas ut som en särskilt viktig marknad.
En ansökan om amerikansk banklicens har redan lämnats in, vilket kan bana väg för verksamhet i hela landet under ett gemensamt regelverk, skriver CNBC.
Bolaget, som grundades 2015 av vd:n Nik Storonsky, värderas till cirka 75 miljarder dollar och räknas som ett av Europas mest värdefulla privata teknikföretag.
Med verksamhet i ett 40-tal marknader och snabbt växande kundtillgångar siktar Revolut på att nå 100 miljoner kunder inom de kommande åren.
