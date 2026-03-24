Rekordvinst för Revolut – vill erövra USA

Den brittiska fintechjätten Revolut fick nyligen ett glädjebesked i att man tilldelas en brittisk banklicens.

Nu kommer nästa goda nyhet. Bolaget redovisar nämligen ett rekordresultat för 2025, där vinsten före skatt steg kraftigt till motsvarande 1,7 miljarder pund.

Resultatlyftet drivs av ökade intäkter från kortbetalningar, stigande räntenetto samt en växande andel kunder som betalar för premiumtjänster.

Högre intäkter

Bolagets intäkter ökade markant under året och nådde omkring 4,5 miljarder pund, jämfört med 3,1 miljarder året innan.

Samtidigt fortsatte kundbasen att expandera snabbt och uppgår nu till över 68 miljoner användare globalt.

Tillväxten i kundantal har varit central för intäktsökningen, särskilt inom kortavgifter och räntor på insättningar, som är två av företagets viktigaste inkomstkällor, skriver Financial Times.

Intäkterna från kortbetalningar ökade kraftigt och nådde omkring en miljard pund, medan ränteintäkterna också steg betydligt.