Den brittiska fintechjätten Revolut har förändrat marknaden Irland i grunden. Frågan är om en liknande förändring kan ske på den svenska bankmarknaden.
Irlands Revolut-revolution – en varning för svenska storbanker
I Irland har det blivit ett eget verb. Den som är skyldig dig pengar säger att de ska ”Revolut:a” dig – föra över beloppet via mobilen, på samma sätt som svenskar talar om att ”swisha”.
Det skriver Financial Times i en genomgång av hur den brittiska fintechjätten Revolut har erövrat den irländska bankmarknaden, och vad det säger om de etablerade bankernas sårbarhet.
Missa inte: Fintechjätten växte för snabbt – ECB tvingades ingripa. Realtid
Enligt Financial Times har Revolut nu 3,4 miljoner kunder i Irland, motsvarande över 80 procent av den vuxna befolkningen. Bolaget värderas till 75 miljarder dollar, har omkring 75 miljoner kunder globalt och finns i 40 länder med planer på ytterligare 30 till 2030.
En tänkbar börsnotering 2028 ryktas kunna ske till 200 miljarder dollar. Att JPMorgan-chefen Jamie Dimon i sitt aktieägarbrev valde att lyfta fram just Revolut vid namn säger en del om hotbilden, konstaterar tidningen.
Mogen marknad och modern teknik
Det kan finns två förklaringar till framgången.
Dels var den irländska marknaden mogen för disruption, landets storbanker tyngdes länge av finanskrisens efterdyningar, med lönetak och svårigheter att investera i ny teknik.
Läs även: Revoluts grundare räknar med ett börsvärde på 2 000 miljarder kronor. Realtid
Dels har Revoluts moderna tekniska plattform visat sig betydligt lättare att skala internationellt än de gamla bankernas ofta föråldrade system.
Snabb tillväxt även i Sverige
Frågan är hur nära den irländska utvecklingen ligger den svenska.
Här finns flera paralleller. Enligt Placera har Revolut på tre år ökat sin svenska kundbas från 200 000 till runt 800 000, och bolagets tillväxtchef Antoine Le Nel uppger att en miljon var inom räckhåll vid årsskiftet.
Missa inte: Bankens löfte till anställda: Pengar i handen om ni rekryterar företag. Realtid
Målet är tre miljoner svenska kunder 2030, varav hälften ska använda Revolut som sin huvudbank. De nordiska intäkterna fördubblades till 1,2 miljarder kronor förra året.
Filialen som ska göra Revolut till huvudbank
Det avgörande steget tas i år. Enligt bland annat öppnar Revolut en svensk filial under 2026 och lanserar då Swish, Bankgiro, Bank-ID och svenskt IBAN.
Läs även: Revolut: Då gör vi börsentré – svenskar vinnare. Dagens PS
Sverigechefen Philip Hallsmar har sagt att ambitionen är att kunna vara kundens enda bank, inte bara ett komplement för utlandsresor.
Med en lokal filial hamnar verksamheten också under Finansinspektionens tillsyn.
Det är just den förflyttningen, från reseplånbok till primärbank, som gjort Revolut farligt på Irland.