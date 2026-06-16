Irlands Revolut-revolution – en varning för svenska storbanker

I Irland har det blivit ett eget verb. Den som är skyldig dig pengar säger att de ska ”Revolut:a” dig – föra över beloppet via mobilen, på samma sätt som svenskar talar om att ”swisha”.

Det skriver Financial Times i en genomgång av hur den brittiska fintechjätten Revolut har erövrat den irländska bankmarknaden, och vad det säger om de etablerade bankernas sårbarhet.

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Enligt Financial Times har Revolut nu 3,4 miljoner kunder i Irland, motsvarande över 80 procent av den vuxna befolkningen. Bolaget värderas till 75 miljarder dollar, har omkring 75 miljoner kunder globalt och finns i 40 länder med planer på ytterligare 30 till 2030.

En tänkbar börsnotering 2028 ryktas kunna ske till 200 miljarder dollar. Att JPMorgan-chefen Jamie Dimon i sitt aktieägarbrev valde att lyfta fram just Revolut vid namn säger en del om hotbilden, konstaterar tidningen.

Mogen marknad och modern teknik

Det kan finns två förklaringar till framgången.

Dels var den irländska marknaden mogen för disruption, landets storbanker tyngdes länge av finanskrisens efterdyningar, med lönetak och svårigheter att investera i ny teknik.

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Dels har Revoluts moderna tekniska plattform visat sig betydligt lättare att skala internationellt än de gamla bankernas ofta föråldrade system.