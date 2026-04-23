Ryska aktörer rundar EU‑förbud via svenskt bolag

Avinode, som driver en global marknadsplats för privatflyg, används av ryska aktörer som vill kringgå EU:s sanktioner.

Nu visar en ny granskning att Avinode‑personal aktivt har rekommenderat ryska kunder att registrera sina företag i tredje land för att behålla tillgången till den europeiska marknaden.

Ryska mäklare flyttar verksamhet utomlands

Efter sanktionerna öppnade flera ryska flygmäklare filialer i Turkiet, Cypern och Förenade Arabemiraten.

Genom att flytta verksamheten döljer de ryska kopplingar och fortsätter boka flygningar via Avinode. När SVT, som står bakom granskningen, utgav sig för att företräda en sanktionsbelagd rysk medborgare erbjöd mäklare resor och bekräftade att de använder plattformen.

Avinode medger brister

Avinodes vd Oliver King och grundaren Per Marthinsson avböjer intervju. I ett mejlsvar uppger bolaget att man har skärpt sina rutiner efter invasionen av Ukraina och avslutat samarbetet med vissa av de bolag som förekommer i granskningen.

Avinode medger brister i kundkontrollen men skyller på en enskild medarbetare.

