Den amerikanska kapitalförvaltaren Artisan Partners uppmanar UBS att flytta från Schweiz. Skärpta kapitalkrav kan enligt investeraren kosta aktieägarna 36 miljarder dollar i börsvärde.
Storägare kräver att UBS lämnar Schweiz: ”36 miljarder skäl”
Striden om kapitalkraven på UBS har tagit en ny vändning. I ett brev till bankens styrelse, publicerat sent i onsdags, uppmanar Artisan Partners storbanken att lämna Schweiz, rapporterar Reuters.
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Artisans två värdeteam förvaltar tillsammans över 60 miljoner UBS-aktier, omkring 1,8 procent av banken, och tillhör enligt Reuters de 20 största ägarna.
”Det enkla faktum är att Schweiz inte längre är en attraktiv eller önskvärd plats för UBS”, skriver förvaltarna, bland dem portföljförvaltaren Daniel O’Keefe, enligt Bloomberg.
Bortsett från den tillfälliga friktionen och kostnaden för att byta hemvist finns det enligt Artisan ingen övertygande anledning för banken att förbli schweizisk.
Kräver 16 miljarder extra
Brevet kommer efter att Schweiz överhus, ständerådet, i september röstade för att UBS ska backa sina utländska dotterbolag med 90 procent kärnprimärkapital (CET1). Förslaget är en del av den bankreform som följde på Credit Suisse kollaps 2023.
Enligt Artisan tvingas UBS då hålla ytterligare 16 miljarder dollar i kärnkapital. Utan de nya kraven skulle kapitalet kunna ge en årlig avkastning på omkring 15 procent, motsvarande 2,4 miljarder dollar i extra nettovinst.
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Värderat till 15 gånger vinsten blir det omkring 36 miljarder dollar i förlorat börsvärde, eller cirka 23 procent av UBS nuvarande marknadsvärde. ”Det finns ungefär 36 miljarder skäl för UBS att lämna”, skriver Artisan enligt Semafor.
Underhuset, nationalrådet, ska fortfarande behandla förslaget. Ett slutligt beslut väntas enligt Bloomberg inte före nästa år.
UBS vill stanna – än så länge
UBS svarar att målet är att fortsätta verka framgångsrikt som global bank från Schweiz. Banken säger att den skyddar aktieägarnas intressen genom att bidra till välgrundade beslut och driva på för reglering som är målinriktad, proportionerlig och internationellt samordnad.
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Samtidigt har banken inte lindat in kritiken. UBS har liknat lagförslaget vid ”två blåtiror och en bruten näsa”, enligt Semafor, och styrelseordföranden Colm Kelleher varnade före omröstningen för att alltför hård reglering kan tvinga banken att ompröva sin framtid i landet.
I slutet av september rapporterade schweizisk press att flera utländska banker visat intresse för en fusion med UBS, och Semafor uppgav att banken återupptagit diskussionerna om att flytta sin hemvist, något Dagens PS har skrivit om. Finansminister Karin Keller-Sutter bedömer dock att det är osannolikt att banken lämnar Schweiz.
Cevian på samma linje
Artisan är inte ensam bland storägarna. Strax efter i ägarlistan finns svenska Cevian Capital, som tidigare öppet ifrågasatt om det går att driva en global storbank från Schweiz under de nya reglerna.
Christer Gardells aktivistfond gick in i UBS i slutet av 2023, kort efter övertagandet av Credit Suisse, och har hävdat att aktien kan nästan fördubblas om banken knappar in på Morgan Stanley.
Artisan har agerat aktivistiskt förut. Förvaltaren bidrog till att pressa ut Danones vd, enligt Semafor, och har enligt Bloomberg drivit på för strategiska förändringar i schweiziska Novartis.