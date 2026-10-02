Storägare kräver att UBS lämnar Schweiz: ”36 miljarder skäl”

Striden om kapitalkraven på UBS har tagit en ny vändning. I ett brev till bankens styrelse, publicerat sent i onsdags, uppmanar Artisan Partners storbanken att lämna Schweiz, rapporterar Reuters.

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Artisans två värdeteam förvaltar tillsammans över 60 miljoner UBS-aktier, omkring 1,8 procent av banken, och tillhör enligt Reuters de 20 största ägarna.

”Det enkla faktum är att Schweiz inte längre är en attraktiv eller önskvärd plats för UBS”, skriver förvaltarna, bland dem portföljförvaltaren Daniel O’Keefe, enligt Bloomberg.

Bortsett från den tillfälliga friktionen och kostnaden för att byta hemvist finns det enligt Artisan ingen övertygande anledning för banken att förbli schweizisk.

Kräver 16 miljarder extra

Brevet kommer efter att Schweiz överhus, ständerådet, i september röstade för att UBS ska backa sina utländska dotterbolag med 90 procent kärnprimärkapital (CET1). Förslaget är en del av den bankreform som följde på Credit Suisse kollaps 2023.

Enligt Artisan tvingas UBS då hålla ytterligare 16 miljarder dollar i kärnkapital. Utan de nya kraven skulle kapitalet kunna ge en årlig avkastning på omkring 15 procent, motsvarande 2,4 miljarder dollar i extra nettovinst.

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Värderat till 15 gånger vinsten blir det omkring 36 miljarder dollar i förlorat börsvärde, eller cirka 23 procent av UBS nuvarande marknadsvärde. ”Det finns ungefär 36 miljarder skäl för UBS att lämna”, skriver Artisan enligt Semafor.

Underhuset, nationalrådet, ska fortfarande behandla förslaget. Ett slutligt beslut väntas enligt Bloomberg inte före nästa år.