Julius Baer-aktien rusar – trots hård kritik från schweizisk finansinspektion

Brister i penningtvättskontroller

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Finma riktar även kritik mot Julius Baers kontroller av tillgångarnas ursprung hos högriskkunder.

Tillsynsmyndigheten har särskilt granskat bankens relationer med två ryska politiskt exponerade personer. Enligt Finma gjorde banken inte tillräckligt för att identifiera och hantera riskerna i kundrelationerna.

Femte tillsynsärendet

Det aktuella ärendet är det femte tillsynsärendet som Finma har drivit mot Julius Baer på mindre än tio år.

Enligt tillsynsmyndigheten visar bristerna på en svag intern kultur för riskhantering och regelefterlevnad.

Restriktionerna lättas

Trots den omfattande kritiken innebär Finmas besked en lättnad för Julius Baer. Myndigheten häver delar av de kapital- och likviditetsrestriktioner som tidigare riktats mot banken.

Även förbudet mot att inleda nya affärsrelationer med politiskt exponerade personer från högriskländer kommer gradvis att fasas ut.

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Samtidigt sänker Finma det extra kapitalkravet från 500 till 250 miljoner schweizerfranc. Banken måste hålla kapitalet tills den har avvecklat kundrelationer som inte är förenliga med bankens verksamhet.

Julius Baer har också avvecklat sin verksamhet inom privat kreditgivning och ändrat sitt ramverk för risk och regelefterlevnad.

Finma förverkar dessutom omkring 10 miljoner schweizerfranc i vinster som banken gjort genom överträdelserna.



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Aktien rusar

Beskedet togs emot positivt på börsen. Julius Baer-aktien steg som mest 8,8 procent och nådde samtidigt sin högsta nivå någonsin.

Bonkkoncernen har dessutom ansökt om att få återuppta sitt aktieåterköpsprogram. Ett återköp kräver dock fortfarande godkännande från Finma.

Uppföljning till 2032

Tillsynsärendet är avslutat, men Finma kommer fortsatt att följa bankens arbete.

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Julius Baer måste fortsatt rapportera om hur banken följer kraven fram till 2032. Vissa utbetalningar till aktieägarna kräver också fortsatt förhandsgodkännande från tillsynsmyndigheten.

Finma har samtidigt inlett separata förfaranden mot tre tidigare anställda vid banken.



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