Kapitalförvaltning är Norions senaste satsning. Två förvärvade bolag utgör stommen i det nya affärsområdet.
Norion bygger ny private banking-utmanare – slår ihop förvärv
Norion Bank planerar att slå ihop de förvärvade bolagen Consensus Asset Management och Strand Kapitalförvaltning inom bankens nya affärsområde Norion Wealth Management.
Den samlade verksamheten har omkring 16 miljarder kronor i förvaltat kapital.
Strand ska fusioneras med Consensus, som samtidigt byter namn till Norion Wealth Management och blir ett helägt dotterbolag till Norion Bank.
”Attraktivt affärsområde”
Fondverksamheten ska samtidigt samlas under varumärket Strand Fonder. Sammanslagningen väntas vara genomförd under första halvåret 2027, skriver Marketscreener.
Enligt Norion Bank ska den nya strukturen ge bättre förutsättningar att utveckla verksamheten och ta tillvara på gemensamma resurser.
”Wealth management är ett attraktivt affärsområde med starka kundrelationer, återkommande intäkter och goda tillväxtutsikter”, säger Norion Banks vd Martin Nossman i ett pressmeddelande.
Han beskriver sammanslagningen som ett naturligt steg i bankens satsning på lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande.
Consensus nuvarande vd Andreas Moritz väntas bli vd för Norion Wealth Management efter sammanslagningen.
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Hoppas på skalfördelar
Johan Thorén, grundare av Strand Kapitalförvaltning, blir enligt planen investeringschef, CIO, i den nya verksamheten.
Norion Bank räknar med att den samlade verksamheten ska kunna dra nytta av såväl operativa synergier som ökade möjligheter till korsförsäljning med bankens övriga verksamheter.
Fusionen är en del av Norion Banks fortsatta satsning på kapitalförvaltning. Banken bedömer att en gemensam organisation kan skapa skalfördelar och ge bättre möjligheter att utveckla erbjudandet till kunderna.
Den nya verksamheten får samtidigt en tydligare koppling till Norion Bank genom att Consensus, efter namnbytet, blir ett helägt dotterbolag. Fondutbudet behåller däremot Strand Fonder som gemensamt varumärke.
Norion Bank uppger att konsolideringen ska ge en mer samlad plattform för bankens wealth management-verksamhet. Arbetet med sammanslagningen väntas pågå fram till första halvåret 2027.
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