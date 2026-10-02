Norion bygger ny private banking-utmanare – slår ihop förvärv

Norion Bank planerar att slå ihop de förvärvade bolagen Consensus Asset Management och Strand Kapitalförvaltning inom bankens nya affärsområde Norion Wealth Management.

Den samlade verksamheten har omkring 16 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Strand ska fusioneras med Consensus, som samtidigt byter namn till Norion Wealth Management och blir ett helägt dotterbolag till Norion Bank.

”Attraktivt affärsområde”

Fondverksamheten ska samtidigt samlas under varumärket Strand Fonder. Sammanslagningen väntas vara genomförd under första halvåret 2027, skriver Marketscreener.

Enligt Norion Bank ska den nya strukturen ge bättre förutsättningar att utveckla verksamheten och ta tillvara på gemensamma resurser.

”Wealth management är ett attraktivt affärsområde med starka kundrelationer, återkommande intäkter och goda tillväxtutsikter”, säger Norion Banks vd Martin Nossman i ett pressmeddelande.

Han beskriver sammanslagningen som ett naturligt steg i bankens satsning på lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

ANNONS

Consensus nuvarande vd Andreas Moritz väntas bli vd för Norion Wealth Management efter sammanslagningen.

Läs mer: Vem tjänar på Norion? Aktieägare kräver svar efter avslöjandet. Realtid