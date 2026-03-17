Nedskärningar på Nordea – 1 500 omfattas

Nedskärningarna ska ske under perioden 2026–2027, efter förhandlingar och samråd med facken, skriver banken i ett pressmeddelande.

Omstruktureringen medför kostnader på 190 miljoner euro, motsvarande cirka 2 miljarder kronor, som redovisas under det första kvartalet 2026.

Missa inte: Nordea stängde kontot – då föll livet samman. Realtid

När initiativen har slutförts väntas de ge en årlig kostnadsbesparing på minst 150 miljoner euro, eller 1,6 miljarder kronor, från helåret 2028.

Vid årsskiftet hade Nordea (börskurs Nordea) strax under 29 000 heltidsanställda, skriver TT. Redan under 2025 minskade antalet anställda med omkring 1 200, enligt Dagens industri.

AI och nordiska skalfördelar i centrum

Beslutet är kopplat till Nordeas strategi för 2030 som presenterades på kapitalmarknadsdagen i november 2025.

Banken siktar på att uppnå en årlig bruttokostnadsbesparing på minst 600 miljoner euro genom initiativ kopplade till nordiska skalfördelar, framgår det av pressmeddelandet.

Läs även: Storfusion skakar bankvärlden: Över 10 000 jobb i fara. Dagens PS

Teknik, data och AI beskrivs som centrala delar i strategin. Nordea planerar att göra om nationella kundprocesser till nordiska värdekedjor samt minska, förenkla och modernisera system och teknisk infrastruktur, enligt pressmeddelandet.

Banken uppger att den med nordiska skalfördelar, effekterna av AI samt processoptimering räknar med att ha färre anställda i framtiden.

Nordea betonar samtidigt att man kommer att stödja berörda medarbetare genom att erbjuda omskolning, fortbildning och möjlighet att söka relevanta jobb internt.