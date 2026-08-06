Övergångsperioden för konsumentkreditinstitut löpte ut den 31 juli. 17 bolag hann söka nytt tillstånd – fler än de 5–10 som Brixo räknade med i våras. Men en klar majoritet av aktörerna lämnar ändå den reglerade kreditmarknaden.
Massflykt på lånemarknaden – flera bolag lägger ner
Från och med den 1 augusti 2026 får endast bolag som redan beviljats tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, eller som lämnat in sin ansökan i tid, fortsätta att ge ut eller förmedla krediter till konsumenter. Övriga måste inleda sin avveckling.
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När Realtid i mars rapporterade om förändringen bedömde Brixos marknadschef Zhenggang Yu att maximalt 5–10 bolag skulle ta steget.
Facit blev något högre. Av det femtiotal konsumentkreditinstitut som berördes av kravet har 17 ansökt om nytt tillstånd sedan december 2025.
Fler avvecklar än ansöker
Data från Finansinspektionen bekräftar det mönster Brixo pekade på redan i mars.
Fler aktörer avvecklar än ansöker. Bland de bolag som beviljats tillstånd som kreditmarknadsbolag finns Sambla Group, som fick klartecken den 8 juni. Ytterligare 16 bolag , däribland Lendo, Fairlo och Zmarta, har ansökan under handläggning.
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Trots det är bilden tydlig. En klar majoritet av konsumentkreditinstituten har inte sökt nytt tillstånd och lämnar därmed den reglerade marknaden.
Låneförmedlarna sökte i högre grad
Bland de rena låneförmedlare som omfattades av kravet har sju skickat in ansökan. Utöver Sambla Group, som ansökte tidigt på året, lämnade Lendo, E2E Group (Enklare), Zmarta, Reducero, Trygga och Låna Bra i Sverige alla in sina ansökningar under juli, strax innan deadline.
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Förmedlarna har därmed ansökt i högre utsträckning än de institut som varit inriktade på egen kreditgivning, trots att branschen tidigare kritiserat kravet som ”bakvänt” eftersom förmedlare inte själva ger ut lån.
Taktik bakom de sena ansökningarna
En påfallande stor del av ansökningarna registrerades under juli, mitt i semestertider.
Att bolagen väntade kan delvis förklaras av att tillståndsprocessen är resurskrävande. Men det kan också finnas taktiska skäl. Så länge ansökan är inlämnad får verksamheten fortsätta tills Finansinspektionen fattat beslut.
Att processen inte ska underskattas visar historiken.
Av de drygt 100 ansökningar om bank- eller finansieringsrörelse som registrerats sedan 2010 har omkring var tredje slutat i avslag eller återkallad ansökan.
Ny situation för Finansinspektionen
Flera av bolagen som nu söker tillstånd som kreditmarknadsbolag har en årsomsättning under 50 miljoner kronor.
Det är en ovan situation för Finansinspektionen, som sällan prövat så små aktörer mot krav på kapitaltäckning, likviditetshantering och löpande tillsynsrapportering.
Även renodlade förmedlare som vill bli kreditmarknadsbolag är en ny företeelse. Hur myndigheten bedömer ansökningarna kan bli vägledande för vilka aktörer som får plats på den nya kreditmarknaden.