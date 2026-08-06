Massflykt på lånemarknaden – flera bolag lägger ner

Från och med den 1 augusti 2026 får endast bolag som redan beviljats tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, eller som lämnat in sin ansökan i tid, fortsätta att ge ut eller förmedla krediter till konsumenter. Övriga måste inleda sin avveckling.

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När Realtid i mars rapporterade om förändringen bedömde Brixos marknadschef Zhenggang Yu att maximalt 5–10 bolag skulle ta steget.

Facit blev något högre. Av det femtiotal konsumentkreditinstitut som berördes av kravet har 17 ansökt om nytt tillstånd sedan december 2025.

Fler avvecklar än ansöker

Data från Finansinspektionen bekräftar det mönster Brixo pekade på redan i mars.

Fler aktörer avvecklar än ansöker. Bland de bolag som beviljats tillstånd som kreditmarknadsbolag finns Sambla Group, som fick klartecken den 8 juni. Ytterligare 16 bolag , däribland Lendo, Fairlo och Zmarta, har ansökan under handläggning.

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Trots det är bilden tydlig. En klar majoritet av konsumentkreditinstituten har inte sökt nytt tillstånd och lämnar därmed den reglerade marknaden.