Wall Street går mot ett bonuslyft under 2026, drivet av rekordvinster, en stark börs och fortsatt AI-optimism. Det framgår av färska prognoser från kompensationskonsulten Johnson Associates.
"Bankernas år" när Wall Street går mot ett nytt bonuslyft
Firman har skruvat upp sina bonusprognoser med i snitt tre procentenheter jämfört med den redan optimistiska bedömningen i första kvartalet.
Fyra av fem av de 21 yrkeskategorier som följs väntas få högre bonus än i fjol.
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Bankernas år
En tydlig vinnare utkristalliserar sig också. Storbankerna. Skillnaden är så påtaglig att Johnson Associates döpt 2026 till ”bankens år”, det skriver Yahoo Finance.
Aktiehandlare och börsintroduktionsbankirer kan se sina bonusar stiga med upp till 30 procent jämfört med förra året. M&A-rådgivare och höga bankchefer väntas få omkring 17,5 procent, medan obligationshandlare landar kring 7,5 procent och detaljist- och företagsbankirer på blygsamma 5 procent.
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Lyftet kommer efter att de största bankerna redovisat rekordvinster under årets första halva, då de drog nytta av ovanligt aktiva marknader samtidigt som amerikanska kunder fortsatte att spendera och låna.
Förlorarna finns i private credit
Samtidigt vänds förra decenniets mönster upp och ned. Private equity, hedgefonder och kreditfonder, länge Wall Streets hetaste hörn, tappar mark.
Värst ser det ut för private credit, där bonusarna väntas falla med upp till 10 procent. Bakom nedgången ligger uttag från investerare, tuffare kapitalanskaffning och växande oro för kreditkvaliteten hos flera välkända fonder.
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Grundaren Alan Johnson konstaterar att det försprång de alternativa förvaltarna länge haft nu är borta, åtminstone tills vidare.
AI bromsar nyanställningarna
Högre bonusar betyder dock inte att arbetsstyrkan växer. Vid de sex största amerikanska bankerna har den samlade personalstyrkan knappt rört sig på fem år, enligt myndighetsrapporter.
Trenden lär hålla i sig.
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En färsk undersökning från PwC bland cirka 1 000 finanschefer visar att åtta av tio räknar med att krympa sina personalstyrkor med minst 20 procent de kommande fem åren.
Skälet stavas AI. Enligt Alan Johnson är i princip ingen av konsultfirmans kunder i nyanställningsläge, de bedömer att tekniken redan påverkar verksamheten, och att effekten bara kommer att växa framöver.