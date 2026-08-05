"Bankernas år" när Wall Street går mot ett nytt bonuslyft

Firman har skruvat upp sina bonusprognoser med i snitt tre procentenheter jämfört med den redan optimistiska bedömningen i första kvartalet.

Fyra av fem av de 21 yrkeskategorier som följs väntas få högre bonus än i fjol.

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Bankernas år

En tydlig vinnare utkristalliserar sig också. Storbankerna. Skillnaden är så påtaglig att Johnson Associates döpt 2026 till ”bankens år”, det skriver Yahoo Finance.

Aktiehandlare och börsintroduktionsbankirer kan se sina bonusar stiga med upp till 30 procent jämfört med förra året. M&A-rådgivare och höga bankchefer väntas få omkring 17,5 procent, medan obligationshandlare landar kring 7,5 procent och detaljist- och företagsbankirer på blygsamma 5 procent.

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Lyftet kommer efter att de största bankerna redovisat rekordvinster under årets första halva, då de drog nytta av ovanligt aktiva marknader samtidigt som amerikanska kunder fortsatte att spendera och låna.