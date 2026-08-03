Ryska banker pressas – krigsekonomin hotas

Sberbanks besked kommer efter flera månader av stora kontantutflöden ur de ryska bankerna, skriver The Moscow Times. Samtidigt har kreditbehoven ökat, vilket pressat bankernas likviditet ytterligare.

Enligt Sberbank har omkring 2 biljoner rubel lämnat banksystemet sedan årets början. Det har minskat bankernas möjligheter att köpa nya statsobligationer samtidigt som statens behov av finansiering har ökat.



Resultatet är att den inhemska efterfrågan på statens OFZ‑obligationer har fallit. Problemet slår direkt mot statens finansiering.

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Staten tvingas höja räntorna

När bankerna inte längre kan absorbera nya obligationer måste finansdepartementet erbjuda högre räntor för att få sina emissioner att gå igenom.



Det gör upplåningen dyrare i ett läge där budgetunderskottet växer och krigskostnaderna fortsätter att stiga.

Ryssland är i dag i hög grad beroende av inhemska banker för att finansiera budgetunderskottet.



Västerländska sanktioner har gjort det svårare att låna på internationella kapitalmarknader, vilket ökar trycket på det egna banksystemet.

Centralbanken har behövt stötta banksystemets likviditet, bland annat genom finansieringsoperationer där OFZ används som säkerhet.



Åtgärderna har underlättat statens upplåning, men riskerar samtidigt att spä på inflationen och försvaga rubeln ytterligare.

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Krigsekonomin tränger undan privata aktörer

När statens ökade lånebehov absorberar en större del av den likviditet som finns kvar i banksystemet får företag svårare att finansiera investeringar.

Bankernas balansräkningar blir allt mer beroende av statens behov, något som gör att privata aktörer får stå tillbaka.

Det blir en ond cirkel i ett system som har svårt att hålla sig flytande. Kostnaden är högre inflation, dyrare finansiering och i en allt mer instabil krigsekonomi.

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