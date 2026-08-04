EU sätter stopp: Så mycket får du betala kontant

Reglerna är en del av det AML-paket som EU antog 2024 och som enligt EU-kommissionen ska harmonisera medlemsländernas regelverk och inrätta en gemensam tillsynsmyndighet, AMLA, med säte i Frankfurt.

Kontantgränsen skapar ett EU-gemensamt tak, samtidigt som enskilda medlemsstater tillåts behålla eller införa strängare nationella regler, skriver Crypto Briefing.

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Redan vid kontanttransaktioner på 3 000 euro eller mer måste så kallade ansvariga enheter, exempelvis handlare och tjänsteleverantörer, genomföra kundkännedom och kontrollera köparens identitet.

Taket gäller inte insättningar eller betalningar hos banker, betalningsinstitut eller e-penningutgivare, och inte heller genuint privata transaktioner mellan enskilda personer.

Sådana transaktioner omfattas dock fortsatt av krav på övervakning och rapportering vid misstänkta mönster.

Skärpta krav på kryptobranschen

Förordningen innebär också omfattande förändringar för kryptosektorn.

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Leverantörer av kryptotillgångstjänster, CASP:er, måste genomföra full kundkännedom vid enstaka transaktioner på minst 1 000 euro. Vid lägre belopp krävs identifiering men inte fullständig verifiering.

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Anonyma kryptokonton förbjuds uttryckligen, liksom tjänster som möjliggör ökad anonymisering, inklusive så kallade privacy coins.

Reglerna förbjuder inte privat innehav, men hindrar i praktiken reglerade plattformar från att hantera dem.

Att äga eller överföra bitcoin mellan egna plånböcker utlöser dock inga identifieringskrav. Kravet gäller när en kund inleder en affärsrelation med en reglerad aktör.