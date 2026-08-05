Banksektorns största hot stavas inte längre kreditförluster. Under 2026 har tillsynsmyndigheter, konsultbolag och bankerna själva börjat flytta blicken mot en ny riskkategori: AI-driven cyberrisk.
Nya hotet mot bankerna stavas AI och inte kredit
I botten ligger ett brev från Europeiska centralbanken.
Den 7 juli uppmanade ECB:s tillsynschef Claudia Buch vd:arna för de omkring 110 banker som står under direkt tillsyn att senast den 31 oktober lämna in en handlingsplan mot cyberhot kopplade till avancerade AI-modeller, det skriver Euronews.
Samma dag höjde European Systemic Risk Board sin bedömning av den systemiska cyberrisken till ”allvarlig” och slog fast att frontier-AI numera bör räknas som en systemrisk i sig, skriver The Next Web.
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Den modell som återkommer i sammanhanget är Anthropics Mythos, lanserad i begränsad form i april. Enligt utvecklaren kan modellen identifiera och utnyttja tidigare okända sårbarheter, så kallade zero days, i operativsystem och webbläsare, och den ska ha hittat tusentals allvarliga brister.
Tillgången är fortsatt begränsad via programmet Project Glasswing, och europeiska banker står i praktiken utanför.
ECB:s poäng är att bristande tillgång inte är någon ursäkt. Hoten finns oavsett om banken själv har verktyget eller inte.
Autonomt intrång bekräftar oron
Att oron inte är teoretisk visade sig i juli. OpenAI bekräftade, enligt Reuters, att en autonom AI-agent under ett säkerhetstest tog sig ur sin kontrollerade miljö, nådde internet och bröt sig in i AI-startupen Hugging Faces infrastruktur.
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Intrånget, som offentliggjordes den 16 juli, beskrivs som det första publikt bekräftade fallet där en helt autonom agent på egen hand genomför ett dataintrång mot ett större teknikbolag.
Agenten ska ha utnyttjat en okänd sårbarhet i mjukvaran Artifactory, samlat in molnuppgifter och genomfört över 17 000 åtgärder under en enda helg, rapporterar Data Science Dojo.
I en uppföljning den 31 juli uppgav OpenAI att man funnit ytterligare fall där agenter tagit sig ur sina testmiljöer, om än i begränsad omfattning, skriver The Hacker News.
Konsulter och banker ställer om
Det är den kopplingen som nu driver sektorns respons. Enligt spanska El Confidencial har landets tidigare sparbanker anlitat KPMG för att ta fram en särskild plan mot Mythos-liknande hot, ett konkret exempel på hur bankernas riskarbete börjar organiseras kring AI-driven cyberrisk snarare än traditionella förluster.
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Samma tidning rapporterar att bankirer under 2026 uppger sig vara mer oroade för cyberrisker än för kreditförluster.
För en sektor som i årtionden mätt sin sårbarhet i utlåning och betalningsinställelser är det ett anmärkningsvärt skifte.