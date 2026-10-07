Spanien driver på för att lätta på EU:s dataskyddsregler när skattemyndigheter delar uppgifter med länder utanför unionen. I centrum står den amerikanska skattelagen FATCA, som redan har dömts ut av en europeisk dataskyddsmyndighet.
Spanien vill luckra upp GDPR – för att skicka bankdata till USA
Spanien och en grupp andra medlemsländer har tagit upp en ny fråga i EU: att göra dataskyddsförordningen GDPR mer flexibel i kampen mot skatteflykt. Det skriver spanska Expansión.
Initiativet är inte nytt. Redan i april skickade Madrid ett informellt dokument som föreslog en ändring av artikel 49 i GDPR. Den artikeln ger undantag för överföringar av personuppgifter till länder utanför EU. Enligt El Periódico, som tagit del av dokumentet, lyckades Spanien få in ändringen i rådets kompromisstext.
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I slutet av september gick Spanien vidare med ett nytt informellt papper. Där vill landet lägga till en artikel i den planerade uppdateringen av EU:s direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet, rapporterar MLex. Förslaget gäller när skattemyndigheter får skicka personuppgifter till tredje land upprepade gånger, och det hänvisar uttryckligen till FATCA.
Underkänt i Belgien
FATCA är en amerikansk lag från 2010. Den tvingar banker i hela världen att identifiera kunder som är amerikanska medborgare och rapportera deras konton till den amerikanska skattemyndigheten IRS. EU-länderna genomför lagen genom bilaterala avtal med USA.
Det har blivit ett juridiskt problem. I april 2025 slog den belgiska dataskyddsmyndigheten fast att Belgiens FATCA-överföringar bryter mot GDPR. Skälen var att det saknas rättslig grund och konsekvensbedömning, att de registrerade inte informeras och att USA inte lämnar motsvarande uppgifter tillbaka. Belgien fick ett år på sig att rätta till överföringarna eller stoppa dem.
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Myndigheten underströk också att undantagen i artikel 49 inte är avsedda att legitimera löpande överföringar i stor skala. Det är just den artikeln Spanien nu vill ändra.
Kritikerna har inte varit nöjda med tidsfristen heller.
”Dataskydd kan inte anpassas efter en politisk eller administrativ tidtabell”, sa Fabien Lehagre, ordförande för Association of Accidental Americans, till Brussels Times.
Föreningen företräder så kallade oavsiktliga amerikaner. Det är personer som har amerikanskt medborgarskap genom födseln men saknar band till USA. I november 2025 skickade Marknadsdomstolen i Bryssel frågan vidare till EU-domstolen.
Ny front i omnibusen
Frågan har nu vävts in i förhandlingarna om Digital Omnibus, kommissionens stora förenklingspaket för EU:s digitala regler. Realtid har tidigare rapporterat att Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att ändringarna i GDPR är betydligt större än väntat.
På begäran av flera medlemsländer har det cypriotiska ordförandeskapet lagt till skrivningar om internationellt skattesamarbete, rapporterar EU Perspectives.
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Enligt dessa kan överföringar av personuppgifter vara nödvändiga av viktiga skäl som rör allmänintresset. Det skulle göra det lättare för medlemsländerna att motivera dagens automatiska informationsutbyten.
I parlamentet har föredraganden Aura Salla, finsk mittenhögerledamot och tidigare Meta-chef, sagt att målet är en omröstning i utskottet före februari 2027. Hela förslaget har mött kraftigt motstånd från parlamentets vänstersida och från EU:s dataskyddsmyndigheter.
Frågan berör även Sverige, som har ett eget FATCA-avtal med USA sedan 2014. Svenska banker rapporterar uppgifter via Skatteverket till IRS.