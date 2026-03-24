Iran lanserar sedel med sju nollor – värd sju dollar

Kriget i Iran har skapat en kraftigt ökad efterfrågan på kontanter. Människor köar vid banker för att ta ut pengar, och högvalörssedlarna tar snabbt slut eftersom priserna stiger så snabbt att mindre sedlar knappt räcker till vardagliga betalningar.

Centralbanken säger att elektroniska betalningar fortfarande dominerar, men i krig blir sådana system särskilt sårbara när infrastruktur och nätverk riskerar störningar och angrepp.

USA och Israel har riktat attacker mot regimens centrala funktioner, däribland ett datacenter kopplat till Bank Sepah, landets största bank med ansvar för löneutbetalningar till militären.

En ny 10-miljonersedel

Iran har nu infört sin största sedel någonsin. Den är värd omkring sju dollar och började cirkulera förra veckan, enligt Financial Times. Det är bara en månad efter att 5-miljonerssedeln lanserades.

Enligt Miad Maleki, rådgivare vid Foundation for Defense of Democracies, befinner sig Iran redan i en allvarlig likviditetskris. Banker har haft brist på kontanter och infört informella uttagstak, samtidigt som mängden kontanter i omlopp ökat kraftigt när hushåll hamstrar pengar.

En valuta som blir allt svagare

Samtidigt fortsätter den iranska valutan att försvagas. Rialen tappade stort i värde efter förra årets konflikt, och inflationen har stigit kraftigt, särskilt för livsmedel, skriver Fortune.

Flera bedömare menar att problemen är djupare än den aktuella krisen. Efter bankkollapsen i Ayandeh Bank har staten tvingats ingripa, vilket belyser ett banksystem tyngt av dåliga lån.

Enligt Siamak Namazi, tidigare amerikansk gisslan i Iran och analytiker vid Middle East Institute, har banker länge använt övervärderade tillgångar och interna affärer för att dölja förluster. Han beskriver systemet som ett slags slutet pyramidspel.

