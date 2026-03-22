Irankriget skapar ”vilda västern” till sjöss

Irans blockad av Hormuzsundet är långt ifrån vattentät. Men den har de gångna veckorna visat sig tillräckligt träffsäker för att skapa kaos.

En femtedel av världens olje- och gastransporter har tvärstannat. Bränsle- och försäkringspriser rusar uppåt. Rederierna lägger på extra avgifter och dumpar containrar i avlägsna hamnar.

För närvarande är det rena vilda västern, säger David Ozard, vd på flyttkoncernen John Mason International till tidningen Financial Times.

Han berättar hur rederier dumpar laster med containrar på väg till Persiska viken i Indien eller i fel hamn i Mellanöstern. Detta har inneburit att nya kostnader måste betalas av kunderna, som hamnavgifter, importavgifter, lagerkostnader och även extra kostnader för långa landtransporter.

Källor i containerbranschen bekräftar för TT att en del laster har lossats i andra hamnar på grund av säkerhetsläget, varpå rederiet försöker arrangera nya färdvägar i samråd med kunderna.

Tallrik spagetti

Ett visst inslag av logistikkaos går inte att undvika när en så viktig farled stängs av, enligt tankrederiet Stena Bulks vd Erik Hånell.

Jag brukar förklara det som en tallrik spagetti som slängs upp i luften. Sen så brukar det ramla ner på ett ganska bra sätt, kanske 3–4 månader efter en sådan här händelse, säger han.

Det fanns cirka 3 200 fartyg i Persiska viken när USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari. Det motsvarar 4 procent av den globala handelsflottan, men siffrorna inkluderar då även fartyg som normalt aldrig lämnar regionen.

Sista siffran jag såg var runt 2 300–2 400 fartyg i Persiska viken. Men det har inte lämnat så många fartyg, det är jag helt säker på. Så jag tror fartyg slår av AIS-sändaren för att helt enkelt hålla sig undan eller försöka ta sig igenom sundet, säger Hånell.