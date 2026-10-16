Italiensk storbank får ta över tyska Commerzbank – Berlin förlorar striden

Under torsdagen meddelade italienska UniCredit att banken fått Europeiska centralbankens, ECB:s, tillstånd att öka ägandet i Commerzbank över 30 procent, utan någon övre gräns.

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UniCredit kallar beslutet en viktig milstolpe i förvärvet och skriver att det visar ECB:s positiva bedömning av affären.

Reuters beskriver det som Europas största gränsöverskridande bankaffär sedan finanskrisen.

Strax under hälften

UniCredit, Italiens näst största bank, behövde ECB:s godkännande för att få ta emot de Commerzbank-aktier som lämnades in i det fientliga budet. Budet värderades till 45 miljarder euro och avslutades i juli, då ägarandelen landade på 48 procent, enligt Reuters.

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De återstående regulatoriska processerna och villkoren väntas vara klara runt årsskiftet. Då räknar UniCredit med att förfoga över ungefär hälften av rösterna och kunna ta kontroll över banken.

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Att ägandet stannar under 50 procent är ingen slump. Enligt Reuters räcker andelen för att styra vanliga stämmobeslut, samtidigt som UniCredit slipper tvingas köpa ut minoritetsägarna i Commerzbanks polska dotterbolag mBank.

Vägen dit har inte varit självklar. I en intern ECB-promemoria som Reuters tog del av i augusti fann tillsynen inga skäl att invända mot affären, men varnade samtidigt för en utmanande och utdragen integration.