Europeiska centralbanken ger UniCredit klartecken att ta kontrollen över tyska Commerzbank. Därmed faller det sista stora hindret i en av Europas mest infekterade uppköpsstrider och Berlin har allt mindre att förhandla med.
Italiensk storbank får ta över tyska Commerzbank – Berlin förlorar striden
Under torsdagen meddelade italienska UniCredit att banken fått Europeiska centralbankens, ECB:s, tillstånd att öka ägandet i Commerzbank över 30 procent, utan någon övre gräns.
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UniCredit kallar beslutet en viktig milstolpe i förvärvet och skriver att det visar ECB:s positiva bedömning av affären.
Reuters beskriver det som Europas största gränsöverskridande bankaffär sedan finanskrisen.
Strax under hälften
UniCredit, Italiens näst största bank, behövde ECB:s godkännande för att få ta emot de Commerzbank-aktier som lämnades in i det fientliga budet. Budet värderades till 45 miljarder euro och avslutades i juli, då ägarandelen landade på 48 procent, enligt Reuters.
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De återstående regulatoriska processerna och villkoren väntas vara klara runt årsskiftet. Då räknar UniCredit med att förfoga över ungefär hälften av rösterna och kunna ta kontroll över banken.
Att ägandet stannar under 50 procent är ingen slump. Enligt Reuters räcker andelen för att styra vanliga stämmobeslut, samtidigt som UniCredit slipper tvingas köpa ut minoritetsägarna i Commerzbanks polska dotterbolag mBank.
Vägen dit har inte varit självklar. I en intern ECB-promemoria som Reuters tog del av i augusti fann tillsynen inga skäl att invända mot affären, men varnade samtidigt för en utmanande och utdragen integration.
Berlin har bytt fot
Det är ett avgörande steg i en långvarig och infekterad uppköpsstrid. UniCredit började köpa aktier i Commerzbank för drygt två år sedan, bland annat genom att ta över en del av den tyska statens post.
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Tysklands regering har länge motsatt sig ett italienskt övertagande. När UniCredit snabbt byggde upp nära 50 procents ägande utan politisk förankring kallade Berlin det ”oacceptabelt”, rapporterade Realtid i juli.
Men tonen har mjuknat. I augusti öppnade regeringen under förbundskansler Friedrich Merz för att sälja statens post på 12,7 procent till UniCredit, men inte till vilket pris som helst. Pris, framtida strategi och garantier för bankens utveckling skulle vägas in.
Enligt Reuters har UniCredits vd Andrea Orcel fört samtal med företrädare för den tyska regeringen, som vill att Commerzbank behåller huvudkontoret i Frankfurt, värnar jobben och fortsätter låna ut till tyska företag.
Orcel vill byta styrelse
Med ECB:s klartecken flyttas frågan från om UniCredit får äga Commerzbank till vad banken tänker göra med den.
Orcel har uppmanat Commerzbank att från januari följa den strategi han tagit fram för att lyfta lönsamheten, medan en fullständig sammanslagning skjuts fram till 2029–2030, enligt Reuters. Han har också hotat att kalla till extrastämma för att tillsätta ny styrelse och ledning, utan att vänta på nästa årsstämma.
Commerzbanks vd Bettina Orlopp har motsatt sig flera av de föreslagna nedskärningarna. I onsdags sa hon dock att beskedet var väntat.
”Vi väntar alla på godkännanden från de olika tillsynsmyndigheterna”, sa hon till Bloomberg TV och räknade med besked i år eller senast i början av nästa år.