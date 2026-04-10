Finansministern kallar till krismöte – oro för ny AI

Mötet, som hölls i Washington på tisdagen, syftade till att säkerställa att bankerna är medvetna om hoten och vidtar åtgärder för att skydda sina system.

Federal Reserves ordförande Jerome Powell deltog också i samtalet, uppger Reuters.

Bland de närvarande fanns toppcheferna för Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley och Wells Fargo, enligt Financial Times. JPMorgan Chases vd Jamie Dimon var inbjuden men kunde inte delta.

Oro för Anthropics senaste modell

I centrum för oron står Anthropics nya modell Claude Mythos Preview, som lanserades i tisdags till en begränsad grupp partners, däribland Amazon, Apple och Microsoft.

Det var första gången bolaget valde att begränsa en lansering, skriver Financial Times.

Anthropic har uppgett att modellen kan identifiera och utnyttja sårbarheter i alla större operativsystem och webbläsare.

Enligt bolaget har Mythos redan hittat tusentals allvarliga säkerhetsluckor, varav vissa hade undgått upptäckt i årtionden, rapporterar Financial Times.

Tillgången till modellen begränsas till omkring 40 teknikföretag, bland dem Microsoft och Google.