USA:s finansminister Scott Bessent sammankallade tidigare i veckan ett brådskande möte med ledarna för flera av landets största banker för att diskutera de cyberrisker som Anthropics senaste AI-modell medför.
Finansministern kallar till krismöte – oro för ny AI
Mötet, som hölls i Washington på tisdagen, syftade till att säkerställa att bankerna är medvetna om hoten och vidtar åtgärder för att skydda sina system.
Federal Reserves ordförande Jerome Powell deltog också i samtalet, uppger Reuters.
Bland de närvarande fanns toppcheferna för Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley och Wells Fargo, enligt Financial Times. JPMorgan Chases vd Jamie Dimon var inbjuden men kunde inte delta.
Oro för Anthropics senaste modell
I centrum för oron står Anthropics nya modell Claude Mythos Preview, som lanserades i tisdags till en begränsad grupp partners, däribland Amazon, Apple och Microsoft.
Det var första gången bolaget valde att begränsa en lansering, skriver Financial Times.
Anthropic har uppgett att modellen kan identifiera och utnyttja sårbarheter i alla större operativsystem och webbläsare.
Enligt bolaget har Mythos redan hittat tusentals allvarliga säkerhetsluckor, varav vissa hade undgått upptäckt i årtionden, rapporterar Financial Times.
Tillgången till modellen begränsas till omkring 40 teknikföretag, bland dem Microsoft och Google.
Anthropic har förvarnat
Anthropic uppger att man fört samtal med amerikanska regeringsföreträdare om modellens offensiva och defensiva cyberkapacitet.
En nära källa bekräftar för Reuters att bolaget proaktivt informerade högt uppsatta tjänstemän och branschaktörer om Mythos kapacitet innan lanseringen.
Mötet underströk en oro som finansbranschen burit på länge. JPMorgans Dimon skrev i sitt årliga brev, som publicerades i veckan, att cyberhot förblir en av bankens största risker och att AI sannolikt kommer att förvärra situationen.
Läckor har oroat
Den begränsade lanseringen sker mot bakgrund av två incidenter där data från Anthropic läckt ut på nätet, bland annat dokument kopplade till Mythos och underliggande kod till bolagets Claude-assistent. Anthropic har skyllt händelserna på mänskliga misstag.
Goldman Sachs, Wells Fargo och Federal Reserve avböjde att kommentera. Finansdepartementet, Citigroup och Anthropic svarade inte på Reuters begäran om kommentar.