"Fruktansvärd rapport" – storbank och finansminister i öppet bråk

Oljepriset flyger iväg och USA kämpar med diverse åtgärder för att lindra smällen av det krig som man startat i Mellanöstern.

Kritisk storbank

Finansminister Scott Bessent rasar mot kritiken om luftfickor i USA:s nya försäkringsprogram för sjöfarten under Irankriget, rapporterar TT.

Washington lanserade på fredagen ett försäkringsprogram på 20 miljarder dollar för att stimulera sjöfarten i Persiska viken och Hormuzsundet.

Finansminister rasande

Storbanken JP Morgan pekar på att det statliga finansinstitutet har 154 miljarder dollar kvar i utrymme. Men även att det finns 352 miljarder dollar i ”maximal försäkringstäckning som privata marknader för närvarande inte tillhandahåller” för fartyg i området, skriver TT.

Därför är eldkraften ”för liten för risken”, enligt banken.

Detta får Bessent att gå i taket. ”Jag kan inte formulera hur fel det är”, säger han till Fox News. Enligt Bessent är rapporten ”fruktansvärd”, och ”fullständigt oansvarig.”