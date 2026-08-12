Bankernas ledningsgrupper stöps just nu om med artificiell intelligens som uttalat nav. I Spanien ritar bankerna om direktionerna kring AI, men i Norden ser rörelsen annorlunda ut.
Europas banker lyfter AI till toppen – Sverige väljer en annan väg
De spanska bankerna BBVA och Sabadell presenterade nya organisationsstrukturer som träder i kraft 1 september.
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Sabadell skapar en särskild enhet för ”företagstransformation och artificiell intelligens” under strategidirektören Marc Prat, med målet att göra organisationen plattare och mer agil, skriver El Español.
AI klättrar i organisationsschemat
Rörelsen är internationell. I mars utsåg HSBC sin första Chief AI Officer, storbanksveteranen David Rice, ett steg som beskrevs som del av en växande trend där banker tillsätter dedikerade chefer med direkt ansvar för AI-strategin, rapporterar Fintech Futures.
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Bakom ligger både konkurrenstryck och nya regulatoriska krav på tydliga ansvarsstrukturer.
SEB och Swedbank: inbäddat, inte upphöjt
De svenska storbankerna följer trenden operativt, men har inte lyft AI till direktionsnivå på samma sätt.
SEB gjorde sin stora omorganisation redan 2024, då banken införde en COO-funktion och konsoliderade divisioner.
AI-arbetet sitter i stället i affären.
Banken driver ett AI Analytics-team inom Business & Retail Banking och rekryterade under våren en AI Lead för att skala upp sina GenAI-lösningar. Någon AI-chef i den verkställande ledningen finns dock inte.
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Swedbank har en Head of Group AI Accelerator, men här är den mest påtagliga effekten en annan: kostnaderna.
Bankens omorganisation våren 2026 innebär omkring 550 borttagna tjänster och en kostnad på 1,3 miljarder kronor i år, men väntas ge årliga besparingar på ungefär en miljard från 2028.
Men enligt Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet bank på Accenture i Sverige, kommer AI nog snarare kan bidra till att öka antalet jobb inom sektorn, säger han i en intervju med Realtid.
Titel eller verkligt mandat?
Frågan är hur mycket de nya strukturerna faktiskt förändrar.
En analys av CAIO-rollen varnar för att titeln lätt blir en galjonsfigur om chefen saknar budget och direkt inflytande över affärsenheterna, skriver Digital Chiefs.
EU:s AI Act driver visserligen fram krav på interna ansvarsstrukturer, men titeln i sig garanterar ingen förändring.
Även i Spanien där AI flyttats upp manas det till eftertanke. En källa till El Confidencial vill dämpa hypen något och menar att AI ännu inte är i produktion i någon egentlig mening.