Europas banker lyfter AI till toppen – Sverige väljer en annan väg

SEB och Swedbank: inbäddat, inte upphöjt

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De svenska storbankerna följer trenden operativt, men har inte lyft AI till direktionsnivå på samma sätt.

SEB gjorde sin stora omorganisation redan 2024, då banken införde en COO-funktion och konsoliderade divisioner.

AI-arbetet sitter i stället i affären.

Banken driver ett AI Analytics-team inom Business & Retail Banking och rekryterade under våren en AI Lead för att skala upp sina GenAI-lösningar. Någon AI-chef i den verkställande ledningen finns dock inte.

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Swedbank har en Head of Group AI Accelerator, men här är den mest påtagliga effekten en annan: kostnaderna.

Bankens omorganisation våren 2026 innebär omkring 550 borttagna tjänster och en kostnad på 1,3 miljarder kronor i år, men väntas ge årliga besparingar på ungefär en miljard från 2028.

Men enligt Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet bank på Accenture i Sverige, kommer AI nog snarare kan bidra till att öka antalet jobb inom sektorn, säger han i en intervju med Realtid.

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Titel eller verkligt mandat?

Frågan är hur mycket de nya strukturerna faktiskt förändrar.

En analys av CAIO-rollen varnar för att titeln lätt blir en galjonsfigur om chefen saknar budget och direkt inflytande över affärsenheterna, skriver Digital Chiefs.

EU:s AI Act driver visserligen fram krav på interna ansvarsstrukturer, men titeln i sig garanterar ingen förändring.

Även i Spanien där AI flyttats upp manas det till eftertanke. En källa till El Confidencial vill dämpa hypen något och menar att AI ännu inte är i produktion i någon egentlig mening.