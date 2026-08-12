Svensk finansapp värd 1,9 miljarder, trots 67 miljoner i förlust

Superapp för analytiker

Varför är en app med 67,3 miljoner kronor i förlust, en ökning med 76 procent från året innan, ändå så intressant för investerare?

Svaret ligger i hur Quartr själva positionerar sig. Bolaget kallar sig numera ”världens ledande förstapartsdatalager för institutionell finans och AI”, snarare än bara en app för att lyssna på resultatkonferenser.

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Bygga en kunskapsgraf

Enligt vd Oscar Küntzel handlar visionen om att bygga en så kallad kunskapsgraf som andra AI-system kan bygga vidare på för att ge uttömmande svar på komplexa frågor om börsbolag.

Exakt den typ av strukturerad, verifierad data AI-modeller behöver för att undvika att ”hallucinera” felaktig finansiell information.

Kunderna betalar mer

De finansiella nyckeltalen förklarar resten av intresset. Enligt bolaget själva växer Quartr fortsatt i trippelsiffriga procenttal, med en så kallad nettoomsättningsretention på omkring 120 procent.

Det vill säga att befintliga kunder i snitt spenderar mer år för år, ett mått investerare brukar se som ett tecken på att en produkt blivit verkligt affärskritisk snarare än en trevlig extra tjänst.

Tredubblad omsättning

Omsättningen tredubblades under 2025 till 68,9 miljoner kronor, och bolaget öppnade nyligen kontor på två nya marknader.

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Bland de större ägarna finns förutom riskkapitalbolagen även kända svenska finansprofiler: Nicklas Storåker, tidigare vd för Avanza mellan 1999 och 2011, är i dag styrelseordförande, och H&M-arvtagaren Karl-Johan Persson finns med på ägarlistan.

Båda är tecken på att Quartr redan innan den senaste rundan lyckats knyta till sig tungviktare från den svenska finansvärlden.