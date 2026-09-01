AI-tokens har aldrig varit billigare – kinesiska modeller pressar priserna

Priserna på AI-tokens har fallit till nya rekordlåga nivåer när konkurrensen på marknaden hårdnar och kostnaderna för att producera AI-modeller fortsätter att sjunka.

LLM Token Expenditure Index, ett mått från analysföretaget Silicon Data som följer de dagliga marknadspriserna för tokens i stora språkmodeller, föll på måndagen till 97 cent.

Det är den lägsta nivån sedan indexet skapades i slutet av förra året och innebär att priset har mer än halverats från toppnivån tidigare i somras.

Kinesiska modeller är en förklaring

Utvecklingen är positiv för användare av AI-tjänster. Lägre tokenpriser innebär att det blir billigare att använda modeller bakom tjänster som ChatGPT, Claude och Gemini.

Samtidigt innebär prisfallet en utmaning för bolagen som utvecklar modellerna, eftersom kunderna kan vänja sig vid allt lägre priser.

En viktig faktor bakom utvecklingen är framväxten av billigare kinesiska modeller med öppen källkod. Bland annat har Moonshots Kimi K3 pressat priserna på marknaden, skriver CNBC.

Även de ledande amerikanska AI-bolagen har bidragit till prispressen. OpenAI sänkte i slutet av juli priserna på två GPT-5.6-modeller, medan andra aktörer har börjat använda dynamisk prissättning där kostnaden kan variera beroende på efterfrågan.

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