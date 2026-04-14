Danske Bank avslöjade skyddade adresser för tusentals kunder

Ett allvarligt IT-fel hos Danske Bank har lett till att känsliga adressuppgifter för omkring 20 600 kunder i Danmark avslöjats.

De drabbade hade skyddade adresser, men uppgifterna blev synliga för andra kunder i samband med överföringar.

Problemet pågick i cirka tre månader innan det upptäcktes av banken i oktober förra året. Kunderna informerades dock först nu, flera månader senare, skriver Dagens PS med hänvisning till Finanswatch.

Kan finnas i kontoutdrag

Enligt banken berodde läckan på ett systemfel som gjorde att adresser visades i betalningsinformation. Det innebär att mottagare av överföringar i vissa fall kunnat se uppgifter som annars är strikt skyddade.

Danske Bank uppger att man har kontaktat andra banker för att få uppgifterna raderade. Samtidigt medger banken att det inte går att helt eliminera spridningen.

Adresser kan finnas kvar i exempelvis kontoutdrag som skickats både digitalt och via post.

Händelsen väcker frågor om datasäkerhet och hantering av känsliga personuppgifter i banksektorn, särskilt då det rör kunder med särskilt skyddsbehov.

