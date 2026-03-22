Diktatorernas spökhus i London – fastigheter för miljarder förfaller

Bishops Avenue i Hampstead, norra London, kallas ”Billionaires Row” och är en av Storbritanniens dyraste gator. En tredjedel av palatsen längs gatan står tomma. Många har varit öde i över 25 år.

De tomma fastigheternas samlade värde uppskattas till 350 miljoner pund, motsvarande drygt 4,5 miljarder kronor.

Det är en av de mest absurda konsekvenserna av hur auktoritära regimer världen över parkerar kapital i västerländska fastigheter utan avsikt att vare sig bo i dem eller bidra till samhället.

Irans nye ledares hemliga fastighetsimperium

Ali Hosseini Khamenei, Irans dåvarande andlige ledare, dödades den 28 februari 2026 i israeliska flygattacker mot Teheran. Den 8 mars utsågs hans son Mojtaba Khamenei till ny andlig ledare av Expertförsamlingen.

Han kontrollerar minst 11 förfallna fastigheter på Bishops Avenue. Portföljen köptes ursprungligen för 73 miljoner pund och uppskattas i dag vara värd runt 100 miljoner pund.

Enskilda palats kan vara värda upp till 40 miljoner pund styck.

Fastigheterna förvärvades genom den sanktionerade affärsmannen Ali Aliakbar Ansari, 57, via bolaget Birch Ventures Limited registrerat på Isle of Man. Ansari sanktionerades av Storbritannien i oktober 2025 för finansiering av Islamiska revolutionsgardet (IRGC).

Men det stannar inte där. Enligt The National och Euronews kontrollerar Khamenei även två lyxlägenheter på Palace Green i Kensington, köpta för 35 miljoner pund, med utsikt över Israels ambassad.

Financial Times har kartlagt det nätverk av fastigheter som kopplas till Ansari och Khamenei till ett sammanlagt värde av 400 miljoner euro, med tillgångar i Frankfurt, Dubai, Mallorca, Österrike och Paris.

Säkerhetspersonal vaktar de igenspikade grindarna på Bishops Avenue. Ett av palatsen förstördes delvis i en brand i juli 2023, då tio brandbilar och omkring 70 brandmän kallades till platsen.

Entreprenörer som arbetat i närheten rapporterar att de aldrig sett någon gå in eller lämna byggnaderna.