På Londons dyraste gata står lyxvillor värda hundratals miljoner kronor och ruttnar. Ägarna är diktatorer, kungafamiljer och sanktionerade oligarker. Ingen bor i dem. Ingen får sälja dem. Samtidigt bor 70 000 familjer i tillfälliga bostäder.
Diktatorernas spökhus i London – fastigheter för miljarder förfaller
Bishops Avenue i Hampstead, norra London, kallas ”Billionaires Row” och är en av Storbritanniens dyraste gator. En tredjedel av palatsen längs gatan står tomma. Många har varit öde i över 25 år.
De tomma fastigheternas samlade värde uppskattas till 350 miljoner pund, motsvarande drygt 4,5 miljarder kronor.
Det är en av de mest absurda konsekvenserna av hur auktoritära regimer världen över parkerar kapital i västerländska fastigheter utan avsikt att vare sig bo i dem eller bidra till samhället.
Irans nye ledares hemliga fastighetsimperium
Ali Hosseini Khamenei, Irans dåvarande andlige ledare, dödades den 28 februari 2026 i israeliska flygattacker mot Teheran. Den 8 mars utsågs hans son Mojtaba Khamenei till ny andlig ledare av Expertförsamlingen.
Han kontrollerar minst 11 förfallna fastigheter på Bishops Avenue. Portföljen köptes ursprungligen för 73 miljoner pund och uppskattas i dag vara värd runt 100 miljoner pund.
Enskilda palats kan vara värda upp till 40 miljoner pund styck.
Fastigheterna förvärvades genom den sanktionerade affärsmannen Ali Aliakbar Ansari, 57, via bolaget Birch Ventures Limited registrerat på Isle of Man. Ansari sanktionerades av Storbritannien i oktober 2025 för finansiering av Islamiska revolutionsgardet (IRGC).
Men det stannar inte där. Enligt The National och Euronews kontrollerar Khamenei även två lyxlägenheter på Palace Green i Kensington, köpta för 35 miljoner pund, med utsikt över Israels ambassad.
Financial Times har kartlagt det nätverk av fastigheter som kopplas till Ansari och Khamenei till ett sammanlagt värde av 400 miljoner euro, med tillgångar i Frankfurt, Dubai, Mallorca, Österrike och Paris.
Säkerhetspersonal vaktar de igenspikade grindarna på Bishops Avenue. Ett av palatsen förstördes delvis i en brand i juli 2023, då tio brandbilar och omkring 70 brandmän kallades till platsen.
Entreprenörer som arbetat i närheten rapporterar att de aldrig sett någon gå in eller lämna byggnaderna.
Saudiska kungafamiljens övergivna flyktbostäder
Den saudiska kungafamiljen köpte tio palatsliknande hus på Bishops Avenue under Gulfkriget 1989 till 1993. Fastigheterna var tänkta som flyktbostäder ifall kungafamiljen skulle avsättas.
Sammanlagt värde vid köpet: 73 miljoner pund. Oklart är om kung Fahd eller någon annan framstående familjemedlem någonsin bodde i dem.
När journalister från The Guardian fick tillgång till fastigheterna 2014 fann de sönderfallande simbassänger, kollapserande festsalar och ormbunkar som växte genom trappor.
Vatten rann nerför väggarna. Djurskelett låg på mattorna. 2013 sålde kungafamiljen merparten av beståndet till LJ Capital för 80 miljoner pund.
Oligarkernas förfallna Kensington
David Davidovich, beskriven som Roman Abramovitjs högra hand, köpte två femvåningshus på Prince of Wales Terrace i Kensington för 16 miljoner pund 2018.
Han sanktionerades i april 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina, tillsammans med Eugene Tenenbaum. De kombinerade frysta tillgångarna uppskattas till cirka 10 miljarder pund, den största frysningen av tillgångar i brittisk historia.
I dag har den vita fasadfärgen blivit brun. Fönster är krossade, kablar hänger lösa och svartmögel breder ut sig i trapphusen.
En 78-årig granne beskrev fastigheten som ”avskyvärd” med duvspillning och skräp överallt. Fastighetsmäklaren Henry Sherwood konstaterar: ”Om du försöker sälja bredvid ett förfallet hus kommer du att vänta länge.”
Transparency International har identifierat över 200 miljoner pund i fastigheter enbart i Kensington och Chelsea köpta av ryssar med korruptionsanklagelser.
Ytterligare 700 miljoner pund i oligarkkopplade lyxfastigheter i London och Surrey har inte ens markerats som begränsade.
Totalt har över 40 000 Londonfastigheter köpts via anonyma bolag registrerade i sekretessjurisdiktioner som Brittiska Jungfruöarna, Jersey och Panama.
Fler diktatorer, samma mönster
Problemet sträcker sig långt bortom Bishops Avenue. Saadi Gaddafi, son till Libyens diktator och befälhavare över landets specialstyrkor, ägde en fastighet i Hampstead Garden Suburb köpt för 10 miljoner pund via ett bolag på Brittiska Jungfruöarna.
En brittisk domstol förordnade i maj 2012 att fastigheten skulle beslagtas och återföras till libyska staten. Den står fortfarande tom.
I Mayfair hade Timur Kulibayev, svärson till Kazakstans förre president Nursultan Nazarbayev och landets tredje rikaste person, en fastighet på 41 Upper Grosvenor Street som stod tom i över 14 år efter köpet 2007 för 28,5 miljoner pund.
Brevlådan var förseglad med en skylt: ”No point junk mail in empty building.” Fastigheten såldes slutligen i mars 2024 till North Wind Capital för 35 miljoner pund.
Bostadskris bredvid tomma palats
Kontrasten mot Londons bostadskris är brutal. Över 93 000 bostäder i London stod tomma 2024, den högsta siffran sedan mätningarna startade 2004. Av dessa var 38 000 långtidsvakanta, alltså tomma i mer än sex månader.
Samtidigt bor 69 000 hushåll med 90 000 barn i tillfälliga bostäder. Kostnaden för tillfälligt boende har stigit till minst 5,5 miljoner pund per dag.
Det brittiska sanktionssystemet saknar mekanismer för att tvinga fram underhåll eller försäljning av frysta fastigheter.
Resultatet, enligt en granskning i DN: Londons dyraste gata har blivit en symbol för hur auktoritära ledare använder västerländska fastighetsmarknader som bankfack.
Pengarna kommer in. Fastigheterna förfaller. Bostadskrisen förvärras. Ingen hålls ansvarig.