Rivalerna går samman – ska stoppa bedragarna

Det gemensamma bolaget ägs av Commerzbank, Deutsche Bank och Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), som företräder de tyska sparbankerna. Det framgår av ett pressmeddelande från Deutsche Bank på onsdagen.

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Syftet är att banker och andra finansiella institut ska kunna dela information om bedrägerier med varandra och därmed upptäcka brotten tidigare.

Hur ägandet fördelas mellan de tre parterna framgår inte. Det står inte heller när tjänsten ska börja användas. Enligt pressmeddelandet har utvecklingen av den första tillämpningen kommit långt.

Varnar varandra om konton

Grundtanken är enkel. Om en bank upptäcker att ett konto används för bedrägerier kan den dela uppgiften via den gemensamma plattformen. De andra bankerna kan sedan använda informationen i sitt eget arbete mot bedrägerier. Varje bank bedömer själv uppgifterna och bestämmer vilka åtgärder den vidtar.

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Den första produkten ska stoppa nätfiske, investeringsbedrägerier, varubedrägerier och så kallade kärleksbedrägerier.

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Tekniken heter Multi-Party Computation, MPC. Den gör att bankerna kan jämföra enskilda uppgifter utan att visa all underliggande data för varandra.

Planen är att bygga ut plattformen steg för steg, med fler verktyg mot bedrägerier och för regelefterlevnad. Tjänsten ska också öppnas för fler kreditinstitut, skriver Handelsblatt.