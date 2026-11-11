Deutsche Bank och Commerzbank konkurrerar om samma kunder, men nu bildar de tillsammans med de tyska sparbankernas organisation ett gemensamt bolag för att upptäcka bedrägerier. Bankerna ska kunna varna varandra utan att lämna ut all kunddata.
Rivalerna går samman – ska stoppa bedragarna
Det gemensamma bolaget ägs av Commerzbank, Deutsche Bank och Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), som företräder de tyska sparbankerna. Det framgår av ett pressmeddelande från Deutsche Bank på onsdagen.
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Syftet är att banker och andra finansiella institut ska kunna dela information om bedrägerier med varandra och därmed upptäcka brotten tidigare.
Hur ägandet fördelas mellan de tre parterna framgår inte. Det står inte heller när tjänsten ska börja användas. Enligt pressmeddelandet har utvecklingen av den första tillämpningen kommit långt.
Varnar varandra om konton
Grundtanken är enkel. Om en bank upptäcker att ett konto används för bedrägerier kan den dela uppgiften via den gemensamma plattformen. De andra bankerna kan sedan använda informationen i sitt eget arbete mot bedrägerier. Varje bank bedömer själv uppgifterna och bestämmer vilka åtgärder den vidtar.
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Den första produkten ska stoppa nätfiske, investeringsbedrägerier, varubedrägerier och så kallade kärleksbedrägerier.
Tekniken heter Multi-Party Computation, MPC. Den gör att bankerna kan jämföra enskilda uppgifter utan att visa all underliggande data för varandra.
Planen är att bygga ut plattformen steg för steg, med fler verktyg mot bedrägerier och för regelefterlevnad. Tjänsten ska också öppnas för fler kreditinstitut, skriver Handelsblatt.
”Inte en konkurrensfråga”
”Finansiell brottslighet blir alltmer professionell och stannar inte vid företagsgränser”, säger Bernd Spalt, riskchef på Commerzbank, i pressmeddelandet.
Dominik Hennen, chef för privatkundsverksamheten på Deutsche Bank, menar att bankerna kan stoppa fler bedrägerier om de kan dela relevanta iakttagelser med varandra på ett säkert sätt.
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Enligt Joachim Schmalzl, styrelseledamot i DSGV, är säkerheten i betalningar inte en konkurrensfråga utan ett gemensamt ansvar för hela banksektorn.
Tyskland pekas ut som penningtvättsparadis
Orskaen till beslutet är att kriminella varje år beräknas slussa in miljardbelopp i euro från olagliga källor i den tyska ekonomin, enligt Handelsblatt. Tyskland beskrivs fortfarande som ett tillhåll för penningtvätt, bland annat för att kontanter är så vanliga. Finansinspektionen Bafin har gång på gång kritiserat brister i kampen mot penningtvätt.
Planerna blev kända redan tidigare i höst. Enligt Börsen-Zeitung väntas både konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt och Bafin granska samarbetet. Dataskyddet väntas bli en viktig fråga i granskningen.
Svenska banker vill samma sak
Frågan är aktuell i Sverige. Säkerhetsbolaget Biocatch har frågat de bedrägeriansvariga vid svenska och danska banker, och Dagens PS har skrivit om resultatet. Åtta av tio svarade att det skulle göra stor skillnad mot bedrägerier om bankerna kunde dela information med varandra i realtid. En majoritet nämnde samtidigt bristen på sådan delning som ett av de största hindren.
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat frågan. I en rapport från maj 2025 skrev IMY att det sannolikt behövs nya lagar för att svenska banker ska kunna dela kunduppgifter med varandra för att motverka ekonomisk brottslighet.