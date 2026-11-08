Storbankerna backar – nischbankerna rusar: så gick bankerna i Q3

Rapportsäsongen för tredje kvartalet visar en tydlig klyfta i den svenska banksektorn. Storbankerna tappade mellan 3 och 4 procent i resultat jämfört med samma kvartal i fjol. De mindre bankerna ökade med mellan 10 och 44 procent.

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Skälen skiljer sig åt. Handelsbankens räntenetto föll, medan Swedbank tyngdes av engångskostnader och Nordea av högre kreditförluster. Nätmäklarna Avanza och Nordnet har gynnats av växande sparkapital, och flera nischbanker har fått ned sina kreditförluster.

Här är kvartalets banker, rangordnade efter hur mycket resultatet förändrades.

1. Hoist Finance: +44 procent

Skuldinvesteraren Hoist Finance ökade resultatet före skatt till 503 miljoner kronor, från 349 miljoner ett år tidigare. Räntabiliteten på eget kapital steg till 21,2 procent, och styrelsen höjde under kvartalet målet till minst 20 procent. En del av ökningen kommer dock från förvärvet av den brittiska skuldinvesteraren Azzurro Associates i slutet av juni, som lyfte både intäkter och kostnader. Rörelseintäkterna steg med 33 procent till 1 403 miljoner kronor.

2. Noba: +40 procent

Noba, som noterades i september 2025, ökade rörelseresultatet till 1 630 miljoner kronor från 1 161 miljoner. Justerat för engångsposter var ökningen 23 procent. Kreditförlustnivån sjönk till 2,4 procent från 2,8, K/I-talet var 22,6 procent (27,6) och avkastningen på materiellt eget kapital steg till 28,5 procent. Kreditförlustnivån har enligt vd Jacob Lundblad förbättrats tio kvartal i rad.

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3. Avarda: +29 procent

Avarda, som tidigare hette TF Bank, ökade rörelseresultatet till 297,6 miljoner kronor från 230,9 miljoner. Räntabiliteten steg till 28,1 procent och K/I-talet förbättrades till 33,2 procent. Men kreditförlusterna ökade med 37 procent, och kreditförlustnivån steg till 5,1 procent från 4,5, främst på grund av den växande kreditkortsaffären.

4. Nordnet: +24 procent

Nordnet ökade rörelseresultatet till 1 096 miljoner kronor, bolagets näst starkaste kvartal någonsin enligt vd Rasmus Järborg. Räntabiliteten på eget kapital var 45 procent, räknat över de senaste tolv månaderna.

5. Norion Bank: +18 procent

Norion Bank ökade rörelseresultatet till 512 miljoner kronor från 434 miljoner. Räntabiliteten steg till 16,4 procent från 14,0, och K/I-talet var under 30 procent.

6. Avanza: +13 procent

Avanza ökade rörelseresultatet till 920 miljoner kronor från 818 miljoner, men det var något under analytikernas förväntningar enligt Placera. Sparkapitalet växte med 21 procent till 1 277 miljarder kronor. Räntabiliteten var 44 procent, och Avanza har som mål att den ska vara minst 35 procent.

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7. Enity: +10 procent

Bolåns- och lånebolaget Enity, som noterades i juni 2025, ökade rörelseresultatet till 152 miljoner kronor från 138 miljoner. Justerat för engångsposter var ökningen 4 procent. Den justerade avkastningen på materiellt eget kapital steg till 25,4 procent från 20,9, och det justerade K/I-talet förbättrades till 42 procent. Kreditförlustnivån var 0,31 procent räknat över tolv månader, mot 0,26 procent ett år tidigare.

8. Swedbank: −3 procent

Swedbanks resultat efter skatt sjönk till 8 249 miljoner kronor från 8 512 miljoner. Kvartalet belastades av engångskostnader på 673 miljoner kronor, varav 483 miljoner för en uppgörelse med New Yorks finansinspektion, men lyftes samtidigt av en engångsintäkt från försäljningen av förfallna lån i Entercard. Justerat var resultatet i princip oförändrat. Swedbank har ändå högst räntabilitet av storbankerna, 15,6 procent.

9. SEB: −3 procent

SEB:s rörelseresultat sjönk till 9 412 miljoner kronor från 9 719 miljoner, främst på grund av högre kostnader. Räntabiliteten föll till 13,0 procent, lägst av de nio banker som redovisar måttet. Kvartalet präglades också av att vd Johan Torgeby lämnade med omedelbar verkan den 6 oktober av personliga skäl. Rapporten presenterades av tillförordnade vd Jonas Ahlström.

10. Nordea: −4 procent

Nordeas rörelseresultat sjönk till 1 541 miljoner euro från 1 597 miljoner. Räntenettot ökade något, men kreditförlusterna steg till 7 punkter efter en nettointäkt för ett år sedan. Räntabiliteten var 15,1 procent.

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11. Handelsbanken: −4 procent

Handelsbanken hade kvartalets svagaste resultatutveckling. Rörelseresultatet sjönk till 7 353 miljoner kronor från 7 690 miljoner, och räntenettot föll med 5 procent. Kreditförlusterna var dock i princip noll, och räntabiliteten steg något till 13,5 procent.

Resultatförändring

Plats Bank Mått Q3 2026 Q3 2025 Förändring 1 Hoist Finance Resultat före skatt, mkr 503 349 +44 % 2 Noba Rörelseresultat, mkr 1 630 1 161 +40 % 3 Avarda (f.d. TF Bank) Rörelseresultat, mkr 297,6 230,9 +29 % 4 Nordnet Rörelseresultat, mkr 1 096 886 +24 % 5 Norion Bank Rörelseresultat, mkr 512 434 +18 % 6 Avanza Rörelseresultat, mkr 920 818 +13 % 7 Enity Rörelseresultat, mkr 152 138 +10 % 8 Swedbank Resultat efter skatt, mkr 8 249 8 512 −3 % 9 SEB Rörelseresultat, mkr 9 412 9 719 −3 % 10 Nordea Rörelseresultat, MEUR 1 541 1 597 −4 % 11 Handelsbanken Rörelseresultat, mkr 7 353 7 690 −4 %

Räntabilitet på eget kapital

Bank Q3 2026 Q3 2025 Anmärkning Nordnet 45 % 41 % Rullande tolv månader Avanza 44 % 45 % Noba 28,5 % 23,7 % Avkastning på materiellt eget kapital Avarda 28,1 % 25,0 % Enity 25,4 % 20,9 % Justerad avkastning på materiellt eget kapital Hoist Finance 21,2 % 17,6 % Norion Bank 16,4 % 14,0 % Swedbank 15,6 % 16,0 % Nordea 15,1 % 15,8 % Handelsbanken 13,5 % 13,3 % SEB 13,0 % 14,0 %

K/I-tal

Bank Q3 2026 Q3 2025 Anmärkning Noba 22,6 % 27,6 % Avanza 28 % 28 % Realtids beräkning Nordnet 29 % 31 % Norion Bank 30 % 30 % Avarda 33 % 35 % Swedbank 41 % 35 % Inklusive engångskostnader Enity 42 % 45 % Justerat, exklusive låneförmedlare Handelsbanken 42 % 41 % SEB 44 % 42 % Nordea 46 % 46 % Inklusive myndighetsavgifter

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Kreditförlustnivå

Bank Q3 2026 Q3 2025 Swedbank −0,14 % (nettointäkt) −0,08 % Handelsbanken 0,00 % 0,00 % SEB 0,02 % 0,03 % Nordea 0,07 % −0,02 % Enity 0,31 % (rullande tolv månader) 0,26 % Norion Bank 1,6 % 1,7 % Noba 2,4 % 2,8 % Avarda 5,1 % 4,5 %

Så gjorde vi: Banktoppen omfattar banker och kreditmarknadsbolag noterade på Nasdaq Stockholm som har rapporterat tredje kvartalet 2026 (juli–september). Siffrorna är hämtade ur bankernas delårsrapporter och jämförs med samma kvartal 2025. Rangordningen i listan gäller den procentuella resultatförändringen. Där rörelseresultat inte redovisas används resultat före skatt (Hoist Finance) eller resultat efter skatt (Swedbank). Nyckeltal som bankerna inte redovisar själva har Realtid räknat fram. Bankerna definierar räntabilitet och K/I-tal på något olika sätt, så små skillnader ska tolkas försiktigt. Ingen bank utses till bäst totalt. Uppdaterad: 5 november 2026.