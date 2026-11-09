Nya uppgifter om jättestölden: Ensam datadetektiv bakom upptäckt

Nya uppgifter har nu framkommit om attacken mot den franska bankgruppen Crédit Mutuel Arkéa.

Som Realtid rapporterade förra veckan utsattes banken för en omfattande cyberattack där motsvarande omkring 1,2 miljarder kronor misstänks ha stulits.

Angriparna ska ha utnyttjat en extern tjänsteleverantör för att genomföra överföringar från bankens egna konton till andra finansinstitut.

Upptäckte misstänkta överföringar

En del av pengarna misstänks därefter ha växlats till kryptovalutor.

Stölden uppmärksammades först av blockkedjeutredaren ZachXBT, som den 1 november upptäckte misstänkta överföringar på mer än 106 miljoner dollar från konton hos flera centraliserade kryptobörser. Det rapporterar Helpnetsecurity.

Ytterligare uttag på 27 miljoner dollar registrerades två dagar senare. Det sammanlagda beloppet uppgick därmed till omkring 133 miljoner dollar.

Den 4 november bekräftade Crédit Mutuel Arkéa att koncernen utsatts för en cyberattack som möjliggjort obehöriga transaktioner.

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