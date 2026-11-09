Över en miljard kronor tros ha försvunnit i attacken mot den franska banken Crédit Mutuel Arkéa. En specialist på blockkedjeteknik var först med att upptäcka det.
Nya uppgifter om jättestölden: Ensam datadetektiv bakom upptäckt
Nya uppgifter har nu framkommit om attacken mot den franska bankgruppen Crédit Mutuel Arkéa.
Som Realtid rapporterade förra veckan utsattes banken för en omfattande cyberattack där motsvarande omkring 1,2 miljarder kronor misstänks ha stulits.
Angriparna ska ha utnyttjat en extern tjänsteleverantör för att genomföra överföringar från bankens egna konton till andra finansinstitut.
Upptäckte misstänkta överföringar
En del av pengarna misstänks därefter ha växlats till kryptovalutor.
Stölden uppmärksammades först av blockkedjeutredaren ZachXBT, som den 1 november upptäckte misstänkta överföringar på mer än 106 miljoner dollar från konton hos flera centraliserade kryptobörser. Det rapporterar Helpnetsecurity.
Ytterligare uttag på 27 miljoner dollar registrerades två dagar senare. Det sammanlagda beloppet uppgick därmed till omkring 133 miljoner dollar.
Den 4 november bekräftade Crédit Mutuel Arkéa att koncernen utsatts för en cyberattack som möjliggjort obehöriga transaktioner.
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Försöker få tillbaka pengarna
Banken uppgav att den informerat berörda myndigheter och tillsynsorgan samt tillfälligt stoppat vissa överföringar för att förhindra ytterligare förluster.
I en efterföljande redogörelse förklarade banken att angriparna inte tagit sig in via kundernas konton, utan direkt genom en plattform som tillhör en extern tjänsteleverantör.
Några närmare uppgifter om leverantören eller hur intrånget genomfördes har inte offentliggjorts.
Banken har inte bekräftat den exakta stöldsumman, men uppger att den kan bekräfta storleksordningen. En del av pengarna har spärrats och ytterligare försök att återvinna tillgångarna pågår.
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Kopplas till nätbank
Enligt Crédit Mutuel Arkéa utgör förlusten inget hot mot koncernens finansiella stabilitet.
Den franske journalisten Grégory Raymond har kopplat attacken till Fortuneo, bankgruppens nätbank. Enligt hans uppgifter kunde angriparna själva ange mottagarens namn vid överföringarna.
Crédit Mutuel Arkéa har dock avvisat uppgifterna om att intrånget skulle ha skett via Fortuneo.
Koncernen beskriver attacken som avancerad och genomförd utifrån. Polis och rättsvårdande myndigheter arbetar nu med att fastställa tillvägagångssätt och ansvariga.
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