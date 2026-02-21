BankID:s monopol utmanas

Freja utmanar BankID – men möter ett digitalt monopol

Realtid träffar Kristofer von Beetzen som är produktchef på Freja, en av få andra godkända e-legitimationer. Freja är, precis som BankID, godkänd av DIGG – den myndighet som granskar och certifierar svenska e-legitimationer.

Bolaget har cirka 1,6 miljoner användare och kan utfärda e-legitimation till personer från över 170 länder. Men de har utmaningar att ta sig förbi monopolet som BankID fått även om många tjänster har anslutit sig till Freja.

”Har man inte tillgång till BankID utesluts man från många ställen. De som ska ansöka om VAB har inte tillgång till Försäkringskassans e-tjänst och vill man logga in på en skolplattform för att följa barnens skolgång blir det svårt om kommunen inte erbjuder någon alternativ e-legitimation”, säger Kristofer.

Ligger BankID nere står Sverige stilla

Beroendet skapar inte bara utanförskap – det gör också Sverige mer sårbart.

”Om 80–90 procent av alla tjänster kräver BankID och det ligger nere, då står Sverige stilla”, säger Kristofer.

Vården. Försäkringskassan. Skolplattformar. Digitala vårdtjänster. Väldigt många tjänster bygger på att en enda e-legitimation fungerar.

Freja menar att Sverige behöver redundans: fler godkända e‑legitimationer som inte bara finns som alternativ, utan som faktiskt används av många tjänster i praktiken.

I dag är nästan hela samhället beroende av att en enda e‑legitimation fungerar, och det gör både myndigheter och privatpersoner sårbara om BankID skulle ligga nere.

Lagen ändras – myndigheter måste öppna upp

Sedan 1 januari måste de flesta statliga myndigheter stödja alla e‑legitimationer som DIGG godkänner inom ramen för det så kallade Auktorisationssystemet.

Den 23 januari lade regeringen fram ett nytt lagförslag som tvingar fler offentliga aktörer att följa samma krav. Kristofer välkomnar steget – men ser att det inte räcker hela vägen.

”Nu måste man ta det sista steget så att alla tjänster som i dag har BankID också stödjer alla godkända e-legitimationer”, säger han. ”Det är en liten process för en organisation att lägga till fler i sitt system”.

Så länge många tjänster fortsätter att bara erbjuda BankID kvarstår både sårbarheten och utestängningen.