För några år sedan var Kioxia ett bolag med pressad ekonomi och tveksamma framtidsutsikter. Nu har kursen rusat, och det har gjort ägarna mycket rika.
Bain gör jätteklipp i Japan: "En av historiens bästa affärer"
Det talas mycket om en seg private equity-marknad just nu.
Men en gigant inom branschen, Bain Capital, har gjort en riktigt bra affär.
Bolaget står nämligen inför en av de mest lönsamma affärerna i branschens historia efter den spektakulära kursrusningen i japanska minnestillverkaren Kioxia.
Högst värderat i Japan
Bolaget, som tidigare hette Toshiba Memory, köptes ut från industrikoncernen Toshiba 2018 i vad som då var Asiens största riskkapitalaffär.
Nu bedöms Bain kunna göra en vinst på över 15 miljarder dollar på investeringen, skriver Financial Times.
Kioxias börsvärde har exploderat sedan börsnoteringen 2024. Aktien har stigit med över 700 procent bara i år och mer än 5 000 procent sedan utköpet genomfördes.
Företaget värderas nu till över 51 biljoner yen, motsvarande omkring 318 miljarder dollar, vilket gör det till Japans högst värderade börsbolag, större än både Toyota och Softbank.
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Tjänade nästan 20 gånger pengarna
Den kraftiga uppvärderingen har drivits av AI-boomen och den snabbt växande efterfrågan på minneskretsar till datacenter och AI-system.
Kioxia är specialiserat på så kallade NAND-minnen som används för lagring av stora datamängder, en komponent som blivit allt viktigare när AI-modeller kräver mer lagringskapacitet.
För Bain innebär utvecklingen att investeringen väntas ge nära 20 gånger insatt kapital.
Affären placerar sig därmed i samma kategori som några av de mest framgångsrika riskkapitalinvesteringarna genom tiderna, däribland Blackstones investering i Hilton Hotels och Silver Lakes uppköp av Dell.
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Hade en pressad tid
Framgången var dock långt ifrån självklar. Efter pandemin drabbades minnesindustrin av ett kraftigt efterfrågefall och Kioxia tvingades skjuta upp sina börsplaner flera gånger.
Försök att slå samman verksamheten med amerikanska Western Digital strandade samtidigt efter motstånd från branschaktörer.
Vid ett tillfälle uppges investeringen ha varit djupt pressad, med en värdering under det pris som Bain betalade vid köpet.
För att stärka finanserna genomfördes refinansieringar och försäljningar av fastigheter.
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Slår ifrån sig kritik
Kritiker menar att Kioxia halkat efter konkurrenter som Samsung, SK Hynix och Micron inom de snabbväxande AI-minnen som används i avancerade AI-system.
Bolaget har i stället fokuserat på lagringsminnen, vilket på sikt kan begränsa tillväxten.
Bain avvisar kritiken och framhåller omfattande investeringar i fabriker, styrning och personal under ägarperioden.
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