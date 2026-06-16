Bain gör jätteklipp i Japan: "En av historiens bästa affärer"

Det talas mycket om en seg private equity-marknad just nu.

Men en gigant inom branschen, Bain Capital, har gjort en riktigt bra affär.

Bolaget står nämligen inför en av de mest lönsamma affärerna i branschens historia efter den spektakulära kursrusningen i japanska minnestillverkaren Kioxia.

Högst värderat i Japan

Bolaget, som tidigare hette Toshiba Memory, köptes ut från industrikoncernen Toshiba 2018 i vad som då var Asiens största riskkapitalaffär.

Nu bedöms Bain kunna göra en vinst på över 15 miljarder dollar på investeringen, skriver Financial Times.

Kioxias börsvärde har exploderat sedan börsnoteringen 2024. Aktien har stigit med över 700 procent bara i år och mer än 5 000 procent sedan utköpet genomfördes.

Företaget värderas nu till över 51 biljoner yen, motsvarande omkring 318 miljarder dollar, vilket gör det till Japans högst värderade börsbolag, större än både Toyota och Softbank.

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