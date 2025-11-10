Realtid
Axfoods vd: "Vi bygger nästa generations Willys"

Axfoods vd Simone Margulies ser stor potential att fortsätta växa inom framförallt två områden avslöjar hon i en ny intervju.
Axfoods vd Simone Margulies ser stor potential att fortsätta växa inom framförallt två områden avslöjar hon i en ny intervju. (Foto: Axfood)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

När omvärlden kastar om spelplanen i dagligvaruhandeln ser Axfood möjlighet – inte motvind i den traditionellt så stabila sektorn.

Vd:n Simone Margulies säger i en intervju med Dagens PS att lågprissegmentet har “jättestor fortsatt potential”, samtidigt som matkedjan tror starkt på City Gross möjligheter att växa inom stormarknad.

Läs även: Analys: Så mycket kan Axfoods aktie stiga efter jätteförvärvet – Realtid

Ett nytt lågprisparadigm

Marknaden för dagligvaror har under lång tid setts som stadig och lågrisk, men Margulies varnar för att den tiden är förbi.

”Vi får nog vänja oss vid att det inte längre är en stabil marknad på samma sätt som förr”, säger hon till Dagens PS.

Samtidigt betonar hon att Axfoods (börskurs Axfood) bransch – trots oron – fortsatt växt under de skakiga åren:

”Om man zoomar ut lite – så har ju dagligvarusektorn trots detta som bransch haft tillväxt år efter år, även om det har varit turbulent.”

Lågprisdelen – särskilt kedjan Willys – sticker ut som bolagets huvudsakliga tillväxtmotor när Axfood gått från cirka 17 till 25 procent av marknaden senaste decenniet.

Strategi i praktiken – breddad satsning och digital drivkraft

För att förverkliga potentialen inom lågpris satsar Axfood på flera fronter: ett bredare sortiment inom Willys, ökat fokus på färskvaror och en selektiv etableringstakt.

Margulies berättar att bolaget är inne i nästa generations koncept – “Willys 5.0” – och att de redan ser tydliga ökningar i omsättning vid nya butiksöppningar.

Experterna om Axfoods jätteförvärv: Ovanligt att sådant stoppas

Den politiska oppositionen rasar mot Axfoods köp av City Gross och vill att den stoppas. Sannolikheten för detta är dock låg.

Expansionen riktas även mot stormarknadssegmentet, där Axfood vill öka konkurrensen mot dominerande aktörer som ICA Gruppen och Coop Sverige genom sin satsning på City Gross.

Digitalisering och effektiv logistik är också centrala ingredienser – för att kunna erbjuda högre kundupplevelse och hållbarhet samtidigt som kostnaderna hålls under kontroll.

Axfood nära nå sin vision

Margulies understryker att ägarfamiljen fortsatt sätter hållbarhet högt på agendan:

”Det är liksom kärnan i vad vi gör.”

Axfood bildade av Antonia Ax:son Johnson år 2000 med syftet att skapa en utmanare inom dagligvaruhandeln.

”Man sa att man skulle skapa ett tredje block med målet att utmana ICA och Coop med fokus på bra, prisvärd och hållbar mat”, förklarar Simone Margulies.

En vision som på många sätt nu är på väg att infrias.

Läs även: Kritiken haglar mot Axfoods jätteförvärv: ”Inga lägre priser” – Realtid

Axfoodcity grossDagligvaruhandelLivsmedelsbranschenMatStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

