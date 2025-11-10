Axfoods vd: "Vi bygger nästa generations Willys"

Vd:n Simone Margulies säger i en intervju med Dagens PS att lågprissegmentet har “jättestor fortsatt potential”, samtidigt som matkedjan tror starkt på City Gross möjligheter att växa inom stormarknad.

Läs även: Analys: Så mycket kan Axfoods aktie stiga efter jätteförvärvet – Realtid

Ett nytt lågprisparadigm

Marknaden för dagligvaror har under lång tid setts som stadig och lågrisk, men Margulies varnar för att den tiden är förbi.

”Vi får nog vänja oss vid att det inte längre är en stabil marknad på samma sätt som förr”, säger hon till Dagens PS.

Samtidigt betonar hon att Axfoods (börskurs Axfood) bransch – trots oron – fortsatt växt under de skakiga åren:

”Om man zoomar ut lite – så har ju dagligvarusektorn trots detta som bransch haft tillväxt år efter år, även om det har varit turbulent.”

Lågprisdelen – särskilt kedjan Willys – sticker ut som bolagets huvudsakliga tillväxtmotor när Axfood gått från cirka 17 till 25 procent av marknaden senaste decenniet.