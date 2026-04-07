Guldfeber i Norrland efter lyckat gruvtest

Gruvbolaget Botnia Gold har producerat 84,9 kilo guld vid en kommersiell provanrikning i Björkdalsgruvans anrikningsverk under mars.

Utbytet landade på 93,5 procent, vilket bolaget beskriver som en bekräftelse på att malmen från Fäbodtjärngruvan lämpar sig väl för den kostnadseffektiva metoden, det framgår av ett pressmeddelande.

Under kampanjen anrikades drygt 12 500 ton malm med en guldhalt på 7,24 gram per ton, 61 procent högre än genomsnittet för 2025.

Den förbättrade halten förklaras med åtgärder som införts under året.

Framgångsrikt test av metod

Syftet med provanrikningen var att utvärdera så kallad gravimetrisk anrikning, en metod som separerar guld baserat på densitet.

Metoden används som komplement eller alternativ till den lakningsprocess som tillämpas vid Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

Resultaten visar enligt bolaget att metoden på sikt kan sänka produktionskostnaderna och förbättra lönsamheten.

”Det är mycket glädjande att se det höga utbytet i den gravimetriska processen. Resultaten bekräftar både metodens potential och effekten av implementerade åtgärder för att minska gråbergsinblandning”, säger Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, i en kommentar.

Intäkterna från guldförsäljningen baseras på genomsnittliga guldpriser under april, alternativt april–maj beroende på koncentrattyp. Betalning sker till 90 procent inom 30 dagar.