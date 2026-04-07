Botnia Gold har producerat nästan 85 kilo guld i ett lyckat provtest med ett utbyte på över 93 procent. Resultaten kan bana väg för billigare produktion i ett läge där guldpriset slår rekord efter rekord.
Guldfeber i Norrland efter lyckat gruvtest
Gruvbolaget Botnia Gold har producerat 84,9 kilo guld vid en kommersiell provanrikning i Björkdalsgruvans anrikningsverk under mars.
Utbytet landade på 93,5 procent, vilket bolaget beskriver som en bekräftelse på att malmen från Fäbodtjärngruvan lämpar sig väl för den kostnadseffektiva metoden, det framgår av ett pressmeddelande.
Under kampanjen anrikades drygt 12 500 ton malm med en guldhalt på 7,24 gram per ton, 61 procent högre än genomsnittet för 2025.
Den förbättrade halten förklaras med åtgärder som införts under året.
Framgångsrikt test av metod
Syftet med provanrikningen var att utvärdera så kallad gravimetrisk anrikning, en metod som separerar guld baserat på densitet.
Metoden används som komplement eller alternativ till den lakningsprocess som tillämpas vid Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.
Resultaten visar enligt bolaget att metoden på sikt kan sänka produktionskostnaderna och förbättra lönsamheten.
”Det är mycket glädjande att se det höga utbytet i den gravimetriska processen. Resultaten bekräftar både metodens potential och effekten av implementerade åtgärder för att minska gråbergsinblandning”, säger Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, i en kommentar.
Intäkterna från guldförsäljningen baseras på genomsnittliga guldpriser under april, alternativt april–maj beroende på koncentrattyp. Betalning sker till 90 procent inom 30 dagar.
Guldläge för guld
Resultaten kommer i ett läge där guldpriset befinner sig på historiskt höga nivåer. Redan i slutet av förra året pekade analytiker på Goldman Sachs mot en målkurs kring 5 000 dollar per uns under 2026, drivet av centralbankers fortsatta diversifiering bort från dollarn.
I det klimatet har svenska gruvbolag som Botnia Gold och Lappland Guldprospektering kunnat positionera sig för att dra nytta av den starka efterfrågan.
Botnia Gold är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet BOTX.
De redovisade halterna från kampanjen är preliminära och bedöms ha en osäkerhet om ±0,5 gram per ton.