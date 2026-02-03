Oljepriserna sjönk för andra dagen i rad under tisdagen då marknadens aktörer vägde in möjligheten till en avspänning mellan USA och Iran, samtidigt som en starkare dollar pressade priserna ytterligare.
Oljepriset rasar efter Trumps Iran-besked
Brentoljan föll med 0,5 procent till 65,91 dollar per fat. Medan amerikanska WTI-oljan handlades kring 61,83 dollar per fat, rapporterar Reuters.
Nedgången följer på måndagens kraftiga fall på över 4 procent efter att president Donald Trump uppgav att Iran ”seriöst förhandlar” med Washington.
Missa inte: USA:s “Donroe-doktrin”: Trump försöker locka Kina till venezuelansk olja. Realtid
Nytt kärnavtal på gång
Förhandlingar om ett nytt kärnavtal inledas inom några dagar, efter att Teheran signalerat sin beredvillighet att delta, skriver Bloomberg.
Iranska medier rapporterar att en amerikansk hangarfartygsgrupp i regionen har rört sig bort från landet mot Jemen.
Läs även: Iran: Flera explosioner i hamnstad. Dagens PS
Trump varnade dock för att ”dåliga saker kan hända” om en överenskommelse inte nås. Med tanke på de amerikanska krigsfartyg som är på väg mot Iran.
”Oron för amerikanska militära aktioner mot Iran har avtagit och förhandlingar om ett kärnavtal verkar vara nära förestående”, skriver ING-analytikerna Warren Patterson och Ewa Manthey.
”Marknaden kommer givetvis att följa dessa samtal noga, med tanke på de risker som återkommer om de bryter samman.”
Inga fundamentala förändringar
Priyanka Sachdeva, seniormarknadsanalytiker på Phillip Nova, säger att de kraftiga prisrörelserna snarare speglar sentimentdriven handel än fundamentala förändringar.
”Utan ny eskalering på den geopolitiska fronten och med blandad makrodata misslyckades oljan helt klart med att hålla fast vid vinsterna”, säger hon till Reuters.
Ytterligare nedtryckande för priserna var en starkare amerikansk dollar samt president Trumps tillkännagivande av ett handelsavtal med Indien.
Missa inte: EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst. Realtid
Avtalet innebär sänkta amerikanska tullar i utbyte mot att Indien stoppar sina köp av rysk olja.
ING-analytikerna varnar för att detta kan leda till ytterligare ökningar av rysk olja som flyter osåld på haven.
Analytiker förväntar sig fortsatt volatilitet i oljepriserna under februari, med risk för ytterligare nedgångar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
