Oljepriset rasar efter Trumps Iran-besked

Brentoljan föll med 0,5 procent till 65,91 dollar per fat. Medan amerikanska WTI-oljan handlades kring 61,83 dollar per fat, rapporterar Reuters.

Nedgången följer på måndagens kraftiga fall på över 4 procent efter att president Donald Trump uppgav att Iran ”seriöst förhandlar” med Washington.

Nytt kärnavtal på gång

Förhandlingar om ett nytt kärnavtal inledas inom några dagar, efter att Teheran signalerat sin beredvillighet att delta, skriver Bloomberg.

Iranska medier rapporterar att en amerikansk hangarfartygsgrupp i regionen har rört sig bort från landet mot Jemen.

Trump varnade dock för att ”dåliga saker kan hända” om en överenskommelse inte nås. Med tanke på de amerikanska krigsfartyg som är på väg mot Iran.

”Oron för amerikanska militära aktioner mot Iran har avtagit och förhandlingar om ett kärnavtal verkar vara nära förestående”, skriver ING-analytikerna Warren Patterson och Ewa Manthey.

”Marknaden kommer givetvis att följa dessa samtal noga, med tanke på de risker som återkommer om de bryter samman.”